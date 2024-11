SaS navrhuje zmeny zloženia komisie na kontrolu odposluchov

Juraj Krúpa (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Poslanec Národnej rady (NR) SR za opozičnú SaS Juraj Krúpa navrhuje zmeny zloženia komisie na kontrolu používania informačno-technických prostriedkov. Poukazuje na to, že súčasná úprava kladie na dvoch členov také požiadavky, že to sťažuje obsadenie daných pozícií a znemožňuje tak kreovanie komisie. Zmenu chce presadiť novelou zákona o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov, ktorú predložil do parlamentu.