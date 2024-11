Podľa Tarabu posun zavedenia úpravy odpadu spôsobí, že Slovensko ostane skládkovacou veľmocou

Tomáš Taraba (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Zavedenie povinnosti mechanicko-biologickej úpravy odpadu pred uložením na skládku bolo pôvodne posunuté na rok 2025. Minister pripomenul, že asi polovica obcí na túto povinnosť nie je pripravená. "Samozrejme, že sú obce, ktoré na to pripravené stále nie sú, možno nebudú ani o rok. Boli sme ochotní im pomôcť aj cez environmentálny fond alebo nájsť riešenia," povedal Taraba v piatok s tým, že služba by prinášala zdraženie asi deväť eur na občana. Dodal, že veľa samospráv už do služby investovalo náklady a pokiaľ bude jej zavedenie dobrovoľné, začnú sa ozývať s preplácaním.

Taraba upozornil na rozhodnutie, podľa ktorého je Slovensko vyzvané už teraz zatvoriť vyše 20 skládok. "Plne akceptujem, ak sa poslanci rozhodli, že nechcú na Slovensku v tejto veci v podstate do roku 2027 nič riešiť, že chceme byť naďalej skládkovacia veľmoc," vyhlásil s tým, že nešlo o aktivitu envirorezortu. Bude sa poslancov pýtať, či majú dôsledky zmeny zanalyzované, pretože ministerstvo o tom rokovalo celý rok so samosprávnymi združeniami.

Oddialenie povinnosti samosprávam a obyvateľom úspory v dobe nutnej konsolidácie

Hlas-SD tvrdí, že oddialenie povinnosti o dva roky prinesie samosprávam a obyvateľom úspory v dobe nutnej konsolidácie. Podľa strany sa tak vychádza v ústrety mestám a obciam, ktoré sa nestíhali pripraviť na povinné zmeny pri likvidácii odpadov. "V aktuálnej situácii nemajú mnohé obce na Slovensku dostatočné technické ani finančné možnosti, aby túto požiadavku stihli splniť do 1. januára 2025, čím by im hrozili vysoké pokuty," vysvetlil v piatok poslanec NR SR Ján Blcháč (Hlas-SD). Hlas-SD tiež apeluje na ministra, aby prehodnotili aj účinnosť zavedenia nových sadzieb za ukladanie zmesového a komunálneho odpadu a posunuli účinnosť o dva roky.

Pozmeňujúci návrh z dielne Hlasu-SD prešiel vo štvrtok (7. 11.) v parlamente cez novelu zákona o ochrane prírody a krajiny. Oddiali sa ním termín účinnosti povinného zavedenia mechanicko-biologickej úpravy odpadu o dva roky, teda platiť bude od 1. januára 2027. Obce, ktoré už môžu splniť túto povinnosť, môžu k úprave pristúpiť od 1. januára 2025. Slovensko zaviedlo túto povinnosť pôvodne od 1. januára 2021. Následne sa termín posúval. Žiadny zmesový odpad, ktorý nie je upravený, tak v budúcnosti nebude môcť byť uložený na skládkach. Ide o proces, ktorý zmení vlastnosti odpadu. Cieľom je zmenšiť jeho objem alebo znížiť jeho nebezpečné vlastnosti.