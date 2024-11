Kancelária, klub aj konferenčná sála na koľajniciach? Slovenské firmy si užívajú nezvyčajné akcie!

Aktivity v spoločenskom vozni ZSSK. (Zdroj: ZSSK)

Dokonalé firemné večierky, nablýskané oslavy a nezabudnuteľné konferencie. Zamestnanci nielen slovenských firiem si užívali netradičné firemné akcie – a to priamo počas jazdy! Spoločenský vozeň Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) posunul štandard firemných udalostí na úplne novú úroveň.

Tento elegantný a zároveň pohodlný priestor na koľajniciach ponúka všetko, čo prvotriedny event má mať – od súkromia uzavretého priestoru, cez špičkovú techniku a zvukovú výbavu až po služby technického personálu a profesionálny catering. Pre tých, ktorí už túto nevšednú atmosféru zažili, je jasné: firemný event v spoločenskom vozni je skutočným zážitkom, ktorý si budú ešte dlho pripomínať.

Výnimočná atmosféra a úplné súkromie

Vozeň je exkluzívny a uzavretý priestor len pre skupinu. Preto umožňuje sústrediť sa na prácu počas konferencie alebo sa uvoľniť pri večierku, zatiaľ čo za oknami sa mení okolitá krajina. A ak máte záujem, v ZSSK vám radi poskytnú odporúčania na zaujímavé trasy, ktoré dodajú udalosti ďalší rozmer. „Spoločenský vozeň sa stal srdcom celého vlaku, kde boli ideálne podmienky na utužovanie starých a vytváranie nových kontaktov a priateľstiev,“ potvrdila doc. Ing. Bibiána Buková, PhD., z Katedry železničnej dopravy Žilinskej univerzity, ktorá využila vozeň na oslavu 70. výročia katedry.

Párty v spoločenskom vozni ZSSK. (Zdroj: ZSSK)

Vybavenie, ktoré nesklame

Spoločenský vozeň ponúka moderné a praktické vybavenie pre akúkoľvek akciu. Či už bezplatné Wi-Fi, kvalitný zvuk z DJ mixpultu so subwoofermi a farebné LED osvetlenie, ktoré dodá eventu tú správnu atmosféru. Pre prezentácie alebo projekcie je k dispozícii veľkoplošná LCD TV, zatiaľ čo kuchynka s chladničkami a mikrovlnkou umožňuje rýchlu prípravu občerstvenia. V lete cestujúci ocenia klimatizáciu, ktorá zabezpečí príjemnú teplotu počas celej cesty. Nie je preto prekvapením, že už mnohé tímy a organizácie si tento nevšedný priestor nevedia vynachváliť: ,,V mene tímu REDROOM LABEL by som rád vyjadril vďaku a pozitívnu spätnú väzbu na skúsenosť s cestovaním v spoločenskom vozni WGmeer, ktorú sme absolvovali na jeseň 2023. Od prvého kontaktu so ZSSK, komunikácia, príprava, a spolupráca boli výnimočne profesionálne,“ dodáva Miroslav Budiš, CEO REDROOM LABEL, ktorý s tímom využil spoločenský vozeň na svoje podujatie.

Ideálne rozmery a kapacita pre rôzne typy udalostí

Priestor spoločenského vozňa je navrhnutý tak, aby vyhovel potrebám stojacich i sediacich hostí. Hlavný priestor má dĺžku približne 21 metrov, optimálna kapacita pre stojacich účastníkov je 60 osôb, zatiaľ čo sedenie je pripravené pre 20 hostí. Tento flexibilný priestor je preto ideálny na organizovanie firemných akcií všetkých druhov, nielen tých spoločenských či oslavných. Liga proti rakovine využila spoločenský vozeň ZSSK na sériu vzdelávacích aktivít naprieč Slovenskom. „Táto forma partnerstva je nasledovaniahodným príkladom pre iné spoločnosti, ako jednoducho možno prispieť k verejnej prospešnosti. Ďakujeme a veríme, že sa budeme môcť tešiť na podobné podujatia i v budúcnosti,“ vyjadrila sa výkonná riaditeľka organizácie Ing. Eva Kováčová.

Spoločenský vozeň ZSSK s polepom 175. výročia železníc na Slovensku (Zdroj: ZSSK)

Spoľahlivý personál a profesionálne cateringové služby

Profesionálny tím ZSSK sa postará o vašu spokojnosť počas celej cesty. Školený personál zabezpečí bezproblémový priebeh eventu a pomôže vám s obsluhou technického vybavenia. Cateringové služby môžete využiť od spoločnosti Wagon Slovakia, alebo si vybrať iného dodávateľa – personál ZSSK vám rád vyjde v ústrety.

Pripravte sa na zážitok, ktorý prekoná očakávania

Nech už plánujete akýkoľvek typ udalosti, spoločenský vozeň ZSSK dodá vašim podujatiam úplne nový rozmer a premení každú cestu na jedinečný zážitok. Tento vlakový priestor poskytuje dokonalú kombináciu súkromia, komfortu a atmosféry, ktorá prekvapí každého účastníka.



Advertoriál pripravený v spolupráci so spoločnosťou ZSSK.