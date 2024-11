Pripravte sa na DRAHŠIE letenky! Ďalšia nízkonákladová spoločnosť dvíha ceny: Dôvodom sú kvóty EÚ

Ilustračné foto (Zdroj: profimedia.sk)

Ekologický poplatok podľa Dufkovej aerolinky stanovia na základe dĺžky letu a tarify. Podobný krok už oznámila najväčšia nemecká letecká spoločnosť Lufthansa. Letenky s odletom od 1. januára budúceho roka zdražela o jedno až 72 eur, podobne ako Smartwings podľa trasy letu a ceny letenky. Ekologický poplatok sa týka aj dopravcov Austrian Airlines a Swiss Airlines, ktoré patria do skupiny Lufthansa.

Podľa riaditeľa portálu predaja leteniek Letuška.cz Josefa Trejbala dopravcovia menia ceny individuálne. "Možno však predpokladať, že zvyšovanie cien prebehne naprieč európskymi aerolinkami," dodal. Najvýhodnejší je podľa Trejbala nákup s dostatočným predstihom. "Dopravcovia majú veľkú snahu svojich cestujúcich nestratiť, ceny tak budú mať snahu stabilizovať a budú ponúkať aj veľké množstvo akčných leteniek najmä v predpredajoch," doplnil.

Udržateľné letecké palivo predraží letenky

Kvóty EÚ týkajúce sa udržateľného leteckého paliva sú súčasťou európskeho programu na ochranu klímy Fit for 55. Požiadavky sa budú postupne sprísňovať až do roku 2050 a platí pre krajiny EÚ. Od budúceho roka má podiel SAF v leteckom palive predstavovať dve percentá, od roku 2030 šesť percent, od roku 2035 pätinu a 70 percent od roku 2050. Kvôli postupnému navyšovaniu podielu ekologickej zložky nemožno podľa Trejbala predpokladať, kedy ceny leteckého paliva opäť klesnú.

Na zvyšovanie cien leteniek európskych dopravcov má podľa Trejbala vplyv viacero faktorov. "Kvôli geopolitickej situácii musia lietadlá oblietať ruský vzdušný priestor, čo predlžuje let a zvyšuje spotrebu paliva," uviedol.

Do cien leteniek sa premieta aj letiskový poplatok za cestujúceho, ktorý napríklad pražské letisko od začatia tohtoročného letného letového poriadku zvýšilo zhruba o päť percent. V zime letisko podľa jeho hovorkyne Denisy Hejtmánkovej poplatky ďalej nezvyšovalo. O zmenách v ďalšej letnej sezóne aktuálne rokuje s leteckými spoločnosťami.

Trejbal predpokladá, že európski dopravcovia budú odchádzať z východných trhov. Podľa neho to nahráva blízkovýchodným a čínskym leteckým spoločnostiam. "Nižšia konkurencia na trasách však znamená drahšie cestovanie. To teraz vidíme na cenách do Ázie či Austrálie," dodal.