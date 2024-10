Nemocnice ako najväčší dlžníci na poistnom: Najnovší rebríček ŠOKUJE... Miliónové dlhy!

(Zdroj: Getty Images, TASR - Martin Baumann, TASR - Jaroslav Novák)

Na prvých dvadsiatich miestach najväčších dlžníkov je devätnásť zdravotníckych zariadení. Na prvom mieste sa umiestnila spomínaná Univerzitná nemocnica Bratislava, ktorej dlh je neuveriteľných 89 miliónov eur. Na druhom mieste sa nachádza Univerzitná nemocnica L.Pasteura Košice, ktorá na sociálnych odvodoch dlhuje takmer 57 miliónov eur. Prvú trojicu uzatvára Univerzitná nemocnica Martin s dlhom takmer 40-miliónov eur. Sociálna poisťovňa zoznam dlžníkov aktualizuje štyrikrát mesačne.

Nemocnica Dlh Univerzitná nemocnica Bratislava 89 101 903,62 € Univerzitná nemocnica L.Pasteura Košice 56 885 787,70 € Univerzitná nemocnica Martin 39 865 046,34 € Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica 33 469 455,31 € Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A.Reimana Prešov 25 364 656,58 € Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - FN 24 049 300,34 € Národný ústav detských chorôb 23 691 649,57 € Fakultná nemocnica Trnava 22 857 109,43 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 21 825 980,48 € Fakultná nemocnica Nitra 18 546 450,44 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 16 452 795,22 € Fakultná nemocnica Trenčín 15 884 262,28 € Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 13 383 172,09 € Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 11 193 081,62 € Národná transfúzna služba SR 4 856 818,82 € Detská fakultná nemocnica Košice 3 377 727,53 € Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 682 011,89 € Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2 582 389,62 € NsP Nové Mesto nad Váhom n. o. 2 513 154,98 € Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n. o. 1 500 687,35 € Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 095 062,09 €

Sociálna poisťovňa však upozorňuje, že zoznam neobsahuje dlžnú sumu predpísaného penále. "Podľa zákona o sociálnom poistení je Sociálna poisťovňa povinná predpísať dlžníkovi penále, a to vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania odo dňa splatnosti poistného do dňa, v ktorom bola pohľadávka uspokojená, dňa predchádzajúceho dňu, v ktorom zanikla pohľadávka alebo do dňa začatia kontroly. Pohľadávka na penále vzniká až predpísaním tejto sumy rozhodnutím," priblížila poisťovňa.

Na problémy hospodárenia nemocníc upozornil aj Národný kontrolný úrad

Na problémy hospodárenia univerzitných a fakultných zdravotníckych zariadení prednedávnom upozornil Národný kontrolný úrad (NKÚ) SR po kontrole plnenia úloh v roku 2024. "Zásadným problémom je hospodárenie univerzitných a fakultných zdravotníckych zariadení, keď ku koncu roka 2023 bol stav záväzkov 13 najväčších nemocníc viac ako miliarda eur. Slovensko pritom meškajúcimi platbami porušuje európsku smernicu o boji proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách, za čo od minulého roka čelí európskej žalobe," skonštatovali kontrolóri.

"Naďalej totiž tieto koncové zariadenia generujú straty, zadlžujú sa a platia faktúry vo výraznom časovom oneskorení. Auditom potvrdeným rizikom je aj to, že značná časť dlhov nemocníc sa dostala do súkromných rúk a ich vymáhanie s penále môže výrazne zaťažovať rozpočet zdravotníctva a odčerpávať financie, ktoré by mali byť primárne použité na liečbu pacientov, prevádzku nemocníc či odmeňovanie lekárov, zdravotníckeho personálu," priblížila podpredsedníčka kontrolného úradu Henrieta Crkoňová.

V kontrolovanom období zároveň NKÚ spozoroval viditeľný nárast prevádzkových nákladov fakultných a univerzitných nemocníc. To podľa neho spôsobili aj niektoré kroky zo strany štátu, napríklad zvyšovanie osobných nákladov. "Až 84 percent všetkých príjmov zo zdravotných poisťovní bolo použitých práve na mzdy a odmeňovanie zamestnancov," uviedla podpredsedníčka kontrolného úradu s tým, že zo zvyšných príjmov nebolo možné zabezpečiť ostatné zvýšené náklady súvisiace s prevádzkou i zdravotnou starostlivosťou.

"Ak nie je zrejmá reálna potreba a následná distribúcia verejných zdrojov v systéme verejného zdravotníctva, výsledkom bude neustále sa znásobujúci nedostatok financií," doplnila Crkoňová. Slovenskému zdravotníctvu chýbajú komplexné opatrenia, ktoré by znamenali jeho stabilizáciu.