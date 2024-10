Populárne hračky sťahujú z trhu: Našli v nich biely AZBEST, ktorý spôsobuje rakovinu! Predávali sa 22 rokov

Budova, v ktorej sídli Slovenská obchodná inšpekcia (Zdroj: TASR - Jaroslav Novák)

BRATISLAVA - Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) informuje o stiahnutí z trhu 25 modelov autíčok od spoločnosti TRAXXAS. V týchto nebezpečných "hračkách" našli biely azbest, ktorého dovoz do EÚ je zakázaný. Spotrebitelia, ktorí ich majú zakúpené, by ich mali prestať používať.

Ako informovala inšpekcia, z dôvodu preventívnej ochrany spotrebiteľa spoločnosť TRAXXAS dobrovoľne sťahuje z predaja rozličné modely autíčok: „Bandit 240XX, Stampede 360XX, Rustler 370XX, Slash 58XX, Drag Slash 94076-4, Stampede 4x4 670XX, Slash 4x4 680XX, RAlly VXL 7407X, E-Revo 560XX, Summit 5610, E-Maxx 390XX, 1/16 Slash 4x4 700XX, 1/16 E-Revo 710XX, 1/16 Summit 720XX, 1/16 Rally 73XX, 1/16 Mustang 73XX, 1/16 Nastruck 73XX, 1/16 Fiesta 73XX, Ford Fiesta ST Rally 74054, Telluride 67044, Jato 550XX a 5510, Slayer 590XX, T-Maxx 490XX, Revo 590XX a 5310“.

Zobraziť galériu (2) (Zdroj: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI))

Modely autíčok boli vyrobené v období od 1. januára 2002 do 10. júna 2024. Informácie o dotknutých modeloch a dieloch a rozsahu sériových čísel môžu spotrebitelia získať priamo od distribútora pre SR.

"Pri predmetných výrobkoch hrozí zdravotné riziko pre spotrebiteľov, vzhľadom na to, že trecie podložky pri niektorých elektrických modeloch a brzdové doštičky pri modeloch na vodíkový pohon obsahujú malé množstvá „bieleho azbestu“, ktorého dovoz je do EÚ zakázaný. Azbestové vlákna sa môžu uvoľňovať z podložky vo vozidle trením a používatelia môžu byť vystavení azbestovým vláknam, ak sa vozidlo demontuje na účely opravy alebo údržby. Ak sa azbestové vlákna uvoľňujú do vzduchu a vdychujú sa, môžu spôsobiť vážne zdravotné ťažkosti vrátane azbestózy, rakoviny pľúc a mezoteliómu," vysvetľuje inšpekcia.

SOI však upozorňuje, že spotrebitelia by sa nemali pokúšať odstrániť alebo vymeniť trecie podložky alebo brzdové doštičky. Vyzýva ich, aby prestali používať dotknuté modely autíčok. "Tieto modely by sa mali vrátiť na miesto nákupu a poslať do centralizovaného opravárenského zariadenia na bezplatnú opravu, ktorá pozostáva z výmeny dotknutých komponentov," priblížila inšpekcia.

Čo robiť, ak ste ich zakúpili z druhej ruky alebo prevádzka už neexistuje?

Ak bol model autíčka zakúpený z druhej ruky, prevádzka, kde bol výrobok zakúpený už neexistuje, respektíve si spotrebiteľ nepamätá, kde výrobok zakúpil, mal by kontaktovať distribútora pre získanie ďalších pokynov. Kontaktné údaje distribútora nájdete na webe SOI.

Ak si spotrebitelia predmetné výrobky zakúpili priamo od výrobcu alebo zástupcu výrobcu, môžu ich kontaktovať aj priamo cez oficiálnu stránku spoločnosti TRAXXAS, kde nájdu podrobnosti o vrátení dotknutých výrobkov.

"Ak ste si uvedené výrobky modelov autíčok zakúpili u hospodárskeho subjektu so sídlom v SR, spotrebiteľ má pri vrátení nebezpečného výrobku predávajúcemu, u ktorého bol predmetný výrobok zakúpený, právo na vrátenie kúpnej ceny, opravu výrobku v primeranom čase, ak možno zaistiť bezpečnosť opraveného výrobku alebo na výmenu výrobku za bezpečný výrobok rovnakého typu a aspoň rovnakej hodnoty a kvality na základe výslovného súhlasu spotrebiteľa," uvádza SOI.