Ostré slová Dvořáka: Minister Šaško začína vo svojej funkcii vydieraním lekárov

BRATISLAVA - Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) začína vo svojej funkcii vydieraním lekárov. Tvrdí to poslanec Národnej rady (NR) SR Oskar Dvořák (PS) na margo piatkových vyjadrení šéfa rezortu zdravotníctva. Zároveň zopakoval, že slovenské zdravotníctvo bude len pre bohatých.

"Minister Šaško začína vo svojej funkcii vydieraním lekárov. Nielenže im v čase personálnej krízy znižuje platy, ale hrozí im aj tým, že ak neprijmú jeho ponuku, dostanú namiesto dohody jedno veľké nič," konštatuje Dvořák. Podotýka tiež, že minister sa nijako neohradil voči "Ficovej drahote", ktorá tvrdo zasiahne pacientov. Poukazuje na to, že sa predražia lieky, zdravotnícke pomôcky či dietetické potraviny. Zároveň sa zvyšujú poplatky, predlžujú termíny a šetrenie zdravotníkov ďalej vyháňa za hranice. "Slovenské zdravotníctvo tu bude len pre bohatých," odkazuje Dvořák.

Ku kritike sa pripája aj hnutie Slovensko

Ku kritike sa pripája aj hnutie Slovensko, podľa ktorého minister o zmrazovaní platov zdravotníkov nehovoril pravdu. Hnutie verí, že je to len v dôsledku nedostatočnej vedomosti o tom, čo ešte pred jeho príchodom na ministerstvo schválil parlament. "Všetkým zdravotníkom sa na budúci rok majú znížiť koeficienty za odpracované roky o šesť percent. Poslanci vládnej koalície navyše časti zdravotníkov zmrazili platy viac než iným zdravotníckym profesiám," podotýka v reakcii, ktorú TASR poskytol hovorca hnutia Matúš Bystriansky.

Hnutie poukazuje na to, že základné mzdové koeficienty sa o šesť percent znížili psychológom, logopédom, farmaceutom, laboratórnym diagnostikom, liečebným pedagógom, verejným zdravotníkom (špecialistom), farmaceutickým laborantom (špecialistom), rádiologickým technikom (špecialistom) či fyzioterapeutom (špecialistom). "Čiže ich platy by mali na budúci rok vzrásť o približne 3,7 percenta, čo je menej než očakávaná inflácia," pripomína hnutie Slovensko s tým, že základné platové koeficienty boli rovnako znížené aj lekárom, zubárom a zdravotníckym záchranárom. Im by sa však malo toto zníženie podľa najnovšie ohlásených zmien zmierniť o polovicu alebo v prípade zdravotníckych záchranárov úplne zrušiť.