Pri kontrolách v podnikoch bola polícia povolaná len na súčinnosť, tvrdí Kiss

Jozef Kiss (Zdroj: Topky/Jano Zemiar)

BRATISLAVA - Od začiatku júla do konca septembra vykonala Finančná správa (FS) vyše 240 kontrolných akcií v Bratislave, z toho v siedmich prípadoch spolupracovala aj polícia. Uviedol to prezident FS Jozef Kiss na utorkovom Výbore Národnej rady (NR) SR pre obranu a bezpečnosť v súvislosti s policajnými raziami v podnikoch v Bratislave. Spolu so šéfom polície Ľubomírom Solákom zdôraznili, že polícia bola v medializovaných prípadoch povolaná len na súčinnosť. Akcie sa konali na základe podnetu od FS, zamerané boli na nelegálne zamestnávanie a kontrolu vydávania bločkov.