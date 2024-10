Dráma v Bratislave! Ukrajinec sa snažil dobyť do bytu ženy: Napadol policajta

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)

"Hliadka bratislavskej pohotovostnej motorizovanej jednotky bola na základe oznámenia vyslaná v sobotu (5. 10.) krátko po 19.15 h do jedného z obytných domov na Korytnickej ulici, kde sa mal do bytu k partnerke dobíjať agresívny muž. (...) Policajti voči nemu použili zákonné výzvy, aby upustil od svojho konania, muž na výzvy reagoval a v konaní nepokračoval. Následne nadviazali so ženou komunikáciu, počas ktorej agresívny muž prudko udrel lakťom a následne päsťou do oblasti tváre člena hliadky," priblížil.

Policajtovi mal obvinený podľa slov hovorcu spôsobiť ťažké zranenie v oblasti tváre. Vyžiadal si chirurgický zákrok v nemocnici. Policajti po útoku použili voči mužovi donucovanie prostriedky a obmedzili ho na osobnej slobode. "Bol eskortovaný na príslušné policajné oddelenie, kde po vykonaní potrebných úkonov vzniesol vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave II obvinenie zo zločinu útoku na verejného činiteľa," dodal Szeiff.