VIDEO zachytilo zásah ako z akčného filmu! Vodič NEUVERITEĽNOU rýchlosťou unikal pred policajtmi a búral

(Zdroj: Policie ČR)

Štyridsaťpäťročný vodič vozidla značky Škoda Octavia šedej farby sa chcel minulý týždeň v piatok krátko pred 17. hodinou vyhnúť policajnej kontrole. V dôsledku toho začal unikať na trase od českého mesta Kuřim až do brnenských Řečkovic.

(Zdroj: Policie ČR)

"Miestami prechádzal frekventovanú trasu rýchlosťou až 200 km/h, na kruhovom objazde dokonca neváhal vojsť do protismeru. Vo vysokej rýchlosti ohrozil aj chodcov na parkovisku pri obchodnom dome Globus. Niekoľko vozidiel, vrátane jedného policajného, ​​dokonca poškodil. Až následne havaroval na Banskobystrickej ulici v Brne, kde postupne narazil do domu a do stĺpu," priblížila polícia s tým, že odtiaľ sa ešte pokúsil utiecť, no márne. Polícia vodiča chytila.

Zásah ako z akčného filmu! Vodič šialenou rýchlosťou unikal pred policajtmi a búral (Zdroj: Facebook/Policie České republiky)

Zadržaný muž z miesta putoval na lekárske ošetrenie a následne do policajnej cely. Policajti v tejto súvislosti hľadajú svedkov, ktorí boli ohrození jeho zbesilou jazdou.

(Zdroj: Policie ČR)

(Zdroj: Policie ČR)