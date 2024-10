A dosť! Virológovia bijú na poplach pre Kotlárovu správu: Odkaz pre Ficovu vládu

Peter Kotlár (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA – Povedali si dosť. Vedci sa rozhodli vydať stanovisko k správe splnomocnenca vlády pre prešetrenie pandémie Petra Kotlára. Ten totiž po niekoľkých mesiacoch práce predložil svoj dokument vláde a tá by sa ním mala zaoberať na svojom rokovaní. Odborníci z oblasti vedy sú však z niektorých záverov, ku ktorým Kotlár dospel a o ktorých v stredu prehovoril na tlačovej konferencii, znepokojení.

archívne video

Vyjadrenie Petra Kotlára ku kauze o spochybňovaní pandémie (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

„Virologický ústav BMC SAV ako vedecká ustanovizeň týmto reaguje na informácie, ktoré odzneli dňa 2.10. 2024 na tlačovej konferencii splnomocnenca Petra Kotlára na pôde Národnej rady Slovenskej republiky,“ uviedli.

Podľa svojich slov sú ako vedci, dlhodobo sa zaoberajúci výskumom vírusov, hlboko znepokojení tvrdeniami, ktoré splnomocnenec Peter Kotlár prezentoval verejnosti. „Prezentované názory spochybňujú skutočnosti preverené a akceptované celosvetovou odbornou komunitou a zodpovednými autoritami a zneisťujú laickú verejnosť,“ tvrdia.

„Preto vyzývame politickú reprezentáciu tejto krajiny, aby k správe splnomocnenca Petra Kotlára pristupovala mimoriadne obozretne a vyvarovala sa chýb, ktoré by našu krajinu dostali na okraj civilizovaného sveta,“ odkázali.

Kotlár vo svojej správe okrem iného vláde odporučil zastavanie očkovania mRNA vakcínami do dokázania ich bezpečnosti a účinnosti. V prípade mRNA vakcín sa zaoberal napríklad tým ako, je ovplyvnená ľudská DNA pri použití mRNA vakcíny. Kotlár tvrdí, že mRNA vakcíny menia ľudskú DNA, hoci to bolo už v minulosti vyvrátené a na svojom webe na to upozorňuje aj Národný portál zdravia.

V správe tiež hovorí o odmietnutí aktualizovaných medzinárodných zdravotných predpisov a pandemickej zmluvy. "Prebehne rokovanie vlády aj komunikácia medzi mnou a predsedom vlády o tom, čo sa bude ďalej robiť. To, či vláda bude súhlasiť s naplnením mojich odporúčaní, je na nej," uviedol.