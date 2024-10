AKTUÁLNE Emotívny a sklamaný Danko: Zo zrady Huliaka je v ŠOKU, stratil priateľa! Označil ho za hulváta

Andrej Danko (Zdroj: Topky.sk/Ramon Leško)

BRATISLAVA - V koaličnej SNS došlo k zemetraseniu. Poslanec Rudolf Huliak spoločne s poslancami Ivanom Ševčíkom a Pavlom Ľuptákom, ktorí sa na kandidátke SNS dostali do parlamentu, požiadali o zmenu názvu poslaneckého klubu. Podľa slov Huliaka si chcú raziť svoju politiku pod identitou Národnej koalície a oddeliť sa tak od vyhlásení SNS. Líder SNS Andrej Danko zareagoval na aktuálnu situáciu v strane, od Huliaka takúto zradu nečakal.

Vyhlásenie predsedu SNS Andreja Danka

Andrej Danko je z rozhodnutia Huliaka šokovaný. "Zrada vždy bolí. Dnes Huliak zradil SNS," vyhlásil s tým, že o jeho dnešnej tlačovej besede sa dozvedel pol hodinu predtým. Podľa jeho slov si do poslednej chvíle nemyslel, že Huliak podporí kandidáta na šéfa parlamentu z Hlasu-SD. "Ani vo sme by som nečakal, že jeden z mojich najbližších spolupracovníkov sa dohodne s Hlasom-SD," povedal. Zrada je podľa neho to najpodlejšie, čo človek môže urobiť.

Prezradil, že s ministerkou hospodárstva Denisou Sakovou (Hlas-SD) si Huliak dohaduje baterkáreň v Očovej, kde je starostom, čo označil za politickú hlúposť. "Cítim zradu. Cítim, že som stratil priateľa, človeka, s ktorým som dennodenne diskutoval," dodal. "To, že sa pridal na stranu Hlasu, vidí aj slepý," povedal s tým, že bude očakávať, ako sa najbližšie dni zachová. Názov poslaneckého klubu SNS sa podľa Danka meniť nebude a ani nemôže.

Vyhlásil tiež, že s Huliakom nechce mať nič spoločné. Dodal, že sa od neho a jeho vyhlásení sa SNS dištancuje, pričom si nepraje, aby za jeho menom písali médiá označenie strany SNS. Danko sa zároveň v mene SNS ospravedlnil poslankyni Lucii Plavákovej (PS) za hanlivé označenie, ktoré zaznelo minulý týždeň z úst Huliaka, pričom podotkol, že to isté doteraz očakával od Huliaka. "Je to hanba," povedal a označil ho za hulváta, ktorý sa nevie správať k ženám. "Pán Huliak si už pri mňa nesadne v živote," zaznelo z jeho úst. "Huliak si píše svoj príbeh," povedal.

Huliak požiadal o zmenu názvu klubu, chce raziť vlastnú politiku

Poslanec NR SR a líder mimoparlamentnej strany Národná koalícia/Nezávislí kandidáti Rudolf Huliak (SNS) v utorok počas tlačovej konferencie požiadal o zmenu v názve poslaneckého klubu Slovenská národná strana. Chce ho v znení Slovenská národná strana - Národná koalícia/Nezávislí kandidáti. Myslí si, že poslanci pôsobiaci v Národnej koalícii sú sami zodpovední za svoje činy a musia za ne niesť následky bez vplyvu na SNS.

O potrebe zmeny názvu poslaneckého klubu SNS sa podľa neho rozhodlo na pondelkovom (30. 9.) sneme Národnej koalície. "Kandidáti nášho republikového snemu boli znepokojení nad situáciou, ktorá sa tu deje, a doslova do písmena nám povedali, že nás nezvolili do parlamentu preto, aby sme sa tam hašterili," skonštatoval. Avizoval, že chcú po tomto kroku hovoriť pri zásadných otázkach za seba. Huliak vyzval koaličných partnerov SNS a Hlas-SD k zmieru a podľa jeho slov sa nebudú ďalej zapájať do verejných odkazovaní si v rámci koalície. Dodal, že podporia za šéfa parlamentu kandidáta Hlasu-SD. Huliak však podotkol, že nemá s lídrom SNS Andrejom Dankom žiaden konflikt.