Za zradu POMSTA! Huliakovi nominanti dostali v Tarabovom rezorte výpovede, situácia v SNS sa vyostruje

Bývalý štátny tajomník rezortu životného prostredia Michal Kiča v stredu popoludní upozornil na to, že deň po "rozchode" Huliaka s Dankom prichádza pomsta. Nominatov Rudolfa Huliaka v rezorte životného prostredia čaká odvolávanie z fukcií.

"V rezorte skončila Katarína Maliková, bývalá poslanecká asistentka Rudolfa Huliaka, kandidátka č. 147 za SNS (Národnú koalíciu), ktorá bola riaditeľkou kancelárie generálnej riaditeľky Slovenskej inšpekcie životného prostredia a hovorilo sa o nej ako o budúcej šéfke inšpekcie. Podľa mojich informácií ma byť rovnako odvolaný aj Štefan Kysel, generálny riaditeľ Štátnej ochrany prírody SR a čaká sa len na jeho návrat. Kysel je členom predsedníctva Národnej koalície Rudolfa Huliaka a bol kandidátom za SNS do NR SR s č. 146," informoval Kiča.

Huliak to považuje za pomstu

Huliak potvrdil, že viacerí ich nominanti z inšpektorátu životného prostredia a zo Štátnej ochrany prírody dostali v stredu výpovede. Označil to za pomstu. „Bolo mi odkázané, že všetci naši odborníci, ktorých sme odporučili, končia. Bolo mi dokonca vyhrážané,“ povedal Huliak.

Situáciu s výpoveďami kritizoval aj poslanec NR SR a podpredseda Národnej koalície Pavel Ľupták (klub SNS). "S hrôzou a zdesením od rána počúvam, že sú naši nominanti vyhadzovaní z práce. S plnou váhou teraz vyhlasujem za moju osobu, ak sa toto nevráti späť a, nedajbože, to bude pokračovať, ja ako osoba sa nebudem cítiť viazaný sľubom, ktorý som dal ostatným kolegom - poslancom a Andrejovi Dankovi, že urobíme všetko pre to, aby bol poslanecký klub zachovaný, toľko z mojej strany," dodal.

Huliak zároveň zopakoval, že chcú len zmeniť názov klubu a aj naďalej zostať členmi poslaneckého klubu SNS a súčasťou vládnej koalície. "Nerozumiem celému tomuto marazmu, ktorý okolo tohto vznikol. Pán Danko veľmi dobre vedel, že sme tu Národná koalícia a že si budeme za svojou stranou stáť," skonštatoval. Danko tiež v stredu Huliaka nevzal so sebou na koaličnú radu. Poslanec preto bude vyžadovať stretnutie s premiérom Robertom Ficom (Smer-SD).

Huliak je líder mimoparlamentnej strany Národná koalícia/Nezávislí kandidáti. Žiadal do názvu klubu SNS doplniť názov politického subjektu. Odôvodnil to tým, že on a poslanci pôsobiaci v Národnej koalícii sú sami zodpovední za svoje činy. Danko označil postoj Huliaka za zradu. Názov poslaneckého klubu SNS sa podľa neho meniť nebude. Myslí si, že Huliak sa s Hlasom-SD dohodol na podpore predsedu parlamentu. Lídri koalície po stredajšej koaličnej rade garantovali, že v parlamente majú väčšinu poslancov na to, aby prešiel konsolidačný balík. Za SNS sa na koaličnej rade zúčastnil Danko a ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS).