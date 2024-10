AKTUÁLNE Zemetrasenie v SNS! Huliak zradil Danka: Žiada o zmenu názvu klubu, chce raziť svoju politiku

Rudolf Huliak (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Zásadné vyhlásenie Rudolfa Huliaka

Tlačová konferencia Rudolfa Huliaka na tému Zásadné vyhlásenia Národnej koalície (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Za Národnú koalíciu sa na kandidátke SNS dostali do parlamentu aj Ivan Ševčík a Pavol Ľupták. "V mene poslancov Národnej koalície žiadame o zmenu na pôde NR SR v názve klubu SNS na Slovenská národná strana - Národná koalícia/Nezávislí kandidáti. Naša základňa je znepokojená z diania v parlamente, preto z poverenia svojich zástupcov na včerajšom sneme prispela k tomu uzneseniu," vyhlásil Huliak s tým, že k tomuto kroku pristúpili z dôvodu, že sú sami zodpovední za svoje politické činy a musia niesť následky ako Národná koalícia bez dopadu na stranu SNS.

Pavol Ľupták, Rudolf Huliak a Ivan Ševčík (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

"Dlhodobo prezentujeme stranu Národná koalícia. Vchádzali sme do tohto zoskupenia národných strán so spoločným programovým vyhlásením strany. Urobíme všetko pre to, aby sa vládna koalícia nerozpadla, a preto neodchádzame zo žiadneho klubu, sme jeho neoddeliteľnou súčasťou, jednoducho, pokračujeme ďalej, akurát budeme presadzovať identitu Národnej koalície v rámci NR SR," poznamenal na utorkovej tlačovej konferencii. Chcú "raziť" svoju politiku, najmä v oblasti pôdohospodárstva a lesníctva a práva na život.

Rudolf Huliak (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

O potrebe zmeny názvu poslaneckého klubu SNS sa podľa neho rozhodlo na pondelkovom (30. 9.) sneme Národnej koalície. "Kandidáti nášho republikového snemu boli znepokojení nad situáciou, ktorá sa tu deje, a doslova do písmena nám povedali, že nás nezvolili do parlamentu preto, aby sme sa tam hašterili," skonštatoval. Avizoval, že chcú po tomto kroku hovoriť pri zásadných otázkach za seba.

Rudolf Huliak (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Vyzvali koaličných partnerov SNS a Hlasu-SD o zmier a podľa Huliaka sa nebudú ďalej zapájať do verejných odkazovaní si v rámci koalície. "Ostávame naďalej neoddeliteľnou súčasťou poslaneckého klubu SNS s vlastnou identitou," uviedol a dodal, že budú presadzovať programové vyhlásenia vlády SR. "Naďalej podporujeme vládu Roberta Fica v plnom rozsahu a budeme rešpektovať koaličnú zmluvu," povedal s tým, že podporia kandidáta Hlasu-SD na post predsedu parlamentu. Podľa Huliaka nemá s lídrom SNS Andrejom Dankom žiaden konflikt, podľa neho sa budú vzájomne podporovať. "Aspoň z mojej strany určite," podotkol Huliak.