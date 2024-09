Prezident Pellegrini v USA navštívil Furdekovu knižnicu: Otvoril výstavu fotografií krojov

Peter Pellegrini (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

CEDAR RAPIDS - Prezident SR Peter Pellegrini pricestoval vo štvrtok do mesta Cedar Rapids v americkom štáte Iowa, kde sa večer miestneho času stretol v Národnom českom a slovenskom múzeu a knižnici so zástupcami miestnej komunity Slovákov a Čechov. Prezrel si knižnicu rímskokatolíckeho kňaza, národného buditeľa a prvého predsedu Slovenskej ligy v Amerike Štefana Furdeka a otvoril výstavu fotografií slovenských krojov, ktoré zhotovil fotograf Martin Machaj.

Ako uviedlo Národné české a slovenské múzeum a knižnica, rodák s Trstenej Štefan Furdek je považovaný za najvýznamnejšiu osobnosť amerických Slovákov na prelome 19. a 20. storočia. Jeho knižnica obsahuje najväčšiu zbierku slovenských kníh, tlače a dokumentov v Severnej Amerike. Špeciálna zbierka je súčasťou akvizície knižnice ďalšieho kňaza, Matúša Jankolu, ktorý v USA v roku 1909 založil so schválením pápeža Pia X. slovenskú Kongregáciu sestier sv. Cyrila a Metoda.

archívne video

Prezident vyzval poslancov, aby sa v parlamente vrátili ku kultivovanej debate (Zdroj: TASR/Michal Svítok, Jaroslav Bublinec)

"Je to skutočný skvost, je to náš spoločný slovensko-americký národný poklad," povedal v príhovore na adresu knižnice Pellegrini, pričom vyzdvihol jej kultúrny a vzdelávací význam. Podľa neho tvorí významnú súčasť kultúrnej diplomacie Slovenska.Ako dar inštitúcii priniesol prezident mužský kroj z Očovej, bude to podľa neho už 69. kroj v jej zbierke.

(Zdroj: TASR/AP Photo/Richard Drew)

Obrázky krojov prezentované na výstave sú najmä z regiónov, z ktorých väčšina Slovákov v 19. a v 20 storočí odchádzala do Ameriky. Podľa prezidentskej kancelárie tak majú potomkovia amerických Slovákov možnosť obnoviť si kontakty so svojimi koreňmi.

Vrcholom Pellegriniho návštevy v Cedar Rapids bude piatkové odhalenie nového orloja na zrenovovanej hodinovej veži v štýle historických hodín na pražskej Staromestskej radnici. Orloj odhalí spoločne s českým prezidentom Petrom Pavlom.