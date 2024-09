Na trhu sa opäť objavili nebezpečné kozmetické výrobky! Skontrolujte, či ich nemáte doma

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images, Pixabay)

Výrobky sa môžu vyskytovať aj na Slovensku, upozornil ÚVZ. Databáza výrobkov hlásených do systému Safety Gate/RAPEX je dostupná i na webovej stránke Európskej komisie.

1. hlásenie č. A11/00102/24

Výrobok bol zistený vo Francúzsku.

názov: Assphalt – farba na tetovanie

značka: Quantum

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: 0007-09/2025

čiarový kód: 0616943296853

krajina pôvodu: Holandsko

výrobca: Quantum Tattoo Ink EU B.V., J. Keplerweg 10 B - 2408 AC, Alphen aan den Rijn, Holandsko

výrobok ponúkaný cez internet: https://quantumtattooink.eu

popis: zmes na tetovanie alebo permanentný make-up v čiernej plastovej fľaši s čiernym uzáverom, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Označenie uvedeného výrobku neuvádza riziká spojené s jeho používaním. Používateľ nie je informovaný o tom, že výrobok je horľavý. Výrobok nie je v súlade s nariadením EP a Rady (ES) č. 1272/2008 z 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí (CLP).

2. hlásenie č. A11/00113/24

Výrobok bol zistený vo Francúzsku.

názov: Pigment Colors Maud – farby na permanentný make-up

značka: AMIEA

typy výrobkov/čísla výrobkov: Organicline / Grenat/ réf 148/ FXR 572

Evolutionline / Desert/ réf 301/ FXB 710

výrobné dávky: Desert: 18096

Grenat (garnet): 18791

čiarový kód: neuvedené

krajina pôvodu: Nemecko

výrobca: MT.DERM GmbH, Blohmstraβe 37-61, 12307 Berlin, Nemecko

výrobok ponúkaný cez internet: https://quantumtattooink.eu

popis: kartónový obal s priehľadným plastovým okienkom obsahujúci priehľadnú fľaštičku s kvapkadlom a s bielym uzáverom, viď obrázky

(Zdroj: uvzsr.sk)

(Zdroj: uvzsr.sk)

Označenie uvedených výrobkov neuvádza riziká spojené s ich používaním. Používateľ nie je informovaný o tom, že vyššie uvedené výrobky sú horľavé. Výrobky nie sú v súlade s nariadením EP a Rady (ES) č. 1272/2008 z 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí (CLP).

3. hlásenie č. A12/02559/24

Výrobok bol zistený v Českej republike.

názov: BLACK OPIUM NUIT – parfumovaná voda

značka: BLACK OPIUM

typ výrobku/číslo výrobku: MFD: 2023/06/02, EXP: 2028/06/01

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: 6972011064170

krajina pôvodu: Čínska ľudová republika

výrobca: neuvedené

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 85 ml, kartónová škatuľka zabalená v celofáne obsahujúca parfumovanú vodu, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Laboratórnou analýzou bolo zistené, že vo vyššie uvedenom výrobku sa nachádzajú látky (D-limonene, Linalool, Benzyl alcohol, Citronellol, Geraniol, Cinnamyl alcohol, Hexyl cinnamal, Benzyl benzoate, Benzyl salicylate), ktoré neboli uvedené v zozname zložiek. Prítomnosť vonných a aromatických zložiek musí byť uvedená v zozname zložiek, ak ich koncentrácia prekročí 0,001 % v nezmývateľných výrobkoch. Neuvedenie týchto látok v zozname zložiek je v rozpore s čl. 19 ods. 1 písm. g) - prítomnosť vonných a aromatických zložiek musí byť uvedená v zozname zložiek, ak ich koncentrácia prekročí 0,001 % v nezmývateľných výrobkoch, nariadenia EP a Rady č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch. Táto informácia pomáha spotrebiteľom chrániť sa pred použitím výrobkov, ktoré obsahujú špecifické látky, ktoré môžu vyvolať alergickú reakciu u citlivých osôb.

4. hlásenie č. A12/02568/24

Výrobok bol zistený v Litve.

názov: Anti-Dandruff Remedy – pasta na vlasy proti lupinám

značka: Sulsena

typ výrobku/číslo výrobku: art. 1074

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: 4823052201074

krajina pôvodu: Ukrajina

výrobca: Amalgame Luxe Ltd., Hromadyanska Str. 119, Office 1009, 54017 Mykolayv, Ukrajina

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: pasta na vlasy proti lupinám zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka - Selenium disulphide (1 %), čo je v rozpore s nariadením EP a Rady č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch. Sulfid seleničitý je látka, ktorá je povolená len do šampónov proti lupinám.

5. hlásenie č. A12/02593/24

Výrobok bol zistený v Rumunsku.

názov: ELITE GENTLEMAN UNTAILORED LIMITED EDITION – toaletná voda

značka: AVON COSMETICS

typ výrobku/číslo výrobku: Z300117

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: neuvedené

krajina pôvodu: Poľsko

výrobca: Avon Operations Polska Sp. Z.o.o., ul. Stacyjna 77, 08-400 Garwolin, Poľsko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 50 ml, toaletná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

6. hlásenie č. A12/02595/24

Výrobok bol zistený v Rumunsku.

názov: PERFUME LORINNA 300 FOLLOW ME – parfumovaná voda pre ženy

značka: LORINNA PARIS

typ výrobku/číslo výrobku: 345056

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: 8682079050326

krajina pôvodu: Turecko

výrobca: Gloria Kozmetik SAN TIC LTD, Ikitelli OSB MAH FATIH 5A BLOK SOKAK,

FATIN SN. ST. 5A BLK NO: 4 BASAKSEHIR, ISTANBUL, Turecko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 50 ml, kartónová škatuľka obsahujúca parfumovanú vodu v sklenenej fľaške, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

7. hlásenie č. A12/02597/24

Výrobok bol zistený v Rumunsku.

názov: EUR-78 FOR MEN STRONG MEN – parfumovaná voda

značka: EUR-78

typ výrobku/číslo výrobku: 17 w19/04

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: 3800210180731

krajina pôvodu: Bulharsko

výrobca: FLORGARDEN LTD, BG-1632 SOFIA, Bulharsko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 50 ml, kartónová škatuľka obsahujúca parfumovanú vodu v sklenenej fľaške, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

8. hlásenie č. A12/02598/24

Výrobok bol zistený v Rumunsku.

názov: PERFUME LORINNA 224 Bad Lady – parfumovaná voda pre ženy

značka: LORINNA PARIS

typ výrobku/číslo výrobku: 345056

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: 8682079050326

krajina pôvodu: Turecko

výrobca: Gloria Kozmetik SAN TIC LTD, Ikitelli OSB MAH FATIH 5A BLOK SOKAK, FATIN SN. ST. 5A BLK NO: 4 BASAKSEHIR, ISTANBUL, Turecko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 50 ml, kartónová škatuľka obsahujúca parfumovanú vodu v sklenenej fľaške, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

9. hlásenie č. A12/02604/24

Výrobok bol zistený v Rumunsku.

názov: PERFUME LORINNA 254 GIRL OF THE SUN – parfumovaná voda pre ženy

značka: LORINNA PARIS

typ výrobku/číslo výrobku: 345056

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: 8682923611321

krajina pôvodu: Turecko

výrobca: Gloria Kozmetik SAN TIC LTD, Ikitelli OSB MAH FATIH 5A BLOK SOKAK, FATIN SN. ST. 5A BLK NO: 4 BASAKSEHIR, ISTANBUL, Turecko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 50 ml, kartónová škatuľka obsahujúca parfumovanú vodu v sklenenej fľaške, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

10. hlásenie č. A12/02605/24

Výrobok bol zistený v Rumunsku.

názov: PERFUME LORINNA 241 BLACK CRYSTAL– parfumovaná voda pre ženy

značka: LORINNA PARIS

typ výrobku/číslo výrobku: 938712

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: 8682923607096

krajina pôvodu: Turecko

výrobca: Gloria Kozmetik SAN TIC LTD, Ikitelli OSB MAH FATIH 5A BLOK SOKAK, FATIN SN. ST. 5A BLK NO: 4 BASAKSEHIR, ISTANBUL, Turecko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 50 ml, kartónová škatuľka obsahujúca parfumovanú vodu v sklenenej fľaške, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

11. hlásenie č. A12/02606/24

Výrobok bol zistený v Rumunsku.

názov: PERFUME LORINNA Oud Wood – parfumovaná voda pre ženy

značka: LORINNA PARIS

typ výrobku/číslo výrobku: 345559

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: 8682079057035

krajina pôvodu: Turecko

výrobca: Gloria Kozmetik SAN TIC LTD, Ikitelli OSB MAH FATIH 5A BLOK SOKAK, FATIN SN. ST. 5A BLK NO: 4 BASAKSEHIR, ISTANBUL, Turecko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 50 ml, kartónová škatuľka obsahujúca parfumovanú vodu v sklenenej fľaške, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

Vyššie uvedené výrobky majú v zozname zložiek uvedenú zakázanú látku – Butylphenyl Methylpropional (2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldehyde), čo je v rozpore s nariadením EP a Rady č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch.

12. hlásenie č. A12/02614/24

Výrobok bol zistený v Belgicku.

názov: Dynamic Viking Sunflower yellow – farba na tetovanie

značka: Dynamic

typ výrobku/číslo výrobku: Viking Sunflower Yellow

výrobná dávka: LOT-SUF-010823-D1

čiarový kód: neuvedené

krajina pôvodu: Španielsko

výrobca: MAIMI PAINT S.L., C/Ciudat de Sevilla 5, N-3C 46988 Paterna, Valencia, Španielsko

výrobok ponúkaný cez internet: https://dynamiccolor.eu

popis: 30 ml, priehľadná plastová fľaška s čiernym uzáverom, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Vo výrobku bola zistená prekročená povolená koncentrácia olova (0,00029 %), čo je v rozpore s nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH).



13. hlásenie č. A12/02616/24

Výrobok bol zistený v Belgicku.

názov: Dynamic Viking Grey – farba na tetovanie

značka: Dynamic

typ výrobku/číslo výrobku: Viking Grey

výrobná dávka: LOT-GRY-040923-D1

čiarový kód: neuvedené

krajina pôvodu: Španielsko

výrobca: MAIMI PAINT S.L., C/Ciudat de Sevilla 5, N-3C 46988 Paterna, Valencia, Španielsko

výrobok ponúkaný cez internet: https://dynamiccolor.eu

popis: 30 ml, priehľadná plastová fľaška s čiernym uzáverom, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Vo výrobku bola zistená prekročená povolená koncentrácia olova (0,00033 %), čo je v rozpore s nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH).



14. hlásenie č. A12/02617/24

Výrobok bol zistený v Belgicku.

názov: Dynamic Viking Baby Blue – farba na tetovanie

značka: Dynamic

typ výrobku/číslo výrobku: Viking Baby Blue

výrobná dávka: LOT-BB-121223-D1

čiarový kód: neuvedené

krajina pôvodu: Španielsko

výrobca: MAIMI PAINT S.L., C/Ciudat de Sevilla 5, N-3C 46988 Paterna, Valencia, Španielsko

výrobok ponúkaný cez internet: https://dynamiccolor.eu

popis: 30 ml, priehľadná plastová fľaška s čiernym uzáverom, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Vo výrobku bola zistená prekročená povolená koncentrácia olova (0,00039 %) a medi (0,025 %), čo je v rozpore s nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH).

15. hlásenie č. A12/02618/24

Výrobok bol zistený v Belgicku.

názov: Dynamic Viking Pure Red – farba na tetovanie

značka: Dynamic

typ výrobku/číslo výrobku: Viking Pure Red

výrobná dávka: LOT-PR-111023-D1

čiarový kód: neuvedené

krajina pôvodu: Španielsko

výrobca: MAIMI PAINT S.L., C/Ciudat de Sevilla 5, N-3C 46988 Paterna, Valencia, Španielsko

výrobok ponúkaný cez internet: https://dynamiccolor.eu

popis: 30 ml, priehľadná plastová fľaška s čiernym uzáverom, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Vo výrobku bola zistená prekročená povolená koncentrácia aromatického amínu o-toluidínu (0,0045 %), olova (0,00039 %) a medi (0,33 %), čo je v rozpore s nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH).

16. hlásenie č. A12/02619/24

Výrobok bol zistený v Rumunsku.

názov: PERFUME LORINNA 235 PURPLE LINE – parfumovaná voda pre ženy

značka: LORINNA PARIS

typ výrobku/číslo výrobku: 938712

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: 8682079050326

krajina pôvodu: Turecko

výrobca: Gloria Kozmetik SAN TIC LTD, Ikitelli OSB MAH FATIH 5A BLOK SOKAK, FATIN SN. ST. 5A BLK NO: 4 BASAKSEHIR, ISTANBUL, Turecko

výrobok ponúkaný cez internet: https://dynamiccolor.eu

popis: 50 ml, kartónová škatuľka obsahujúca parfumovanú vodu v sklenenej fľaške, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

17. hlásenie č. A12/02620/24

Výrobok bol zistený v Českej republike.

názov: HOMME collection Feral Heart ROAMING eau de toilette – toaletná voda pre mužov

značka: HOMME collection

typ výrobku/číslo výrobku: Feral Heart ROAMING eau de toilet

výrobná dávka: 19339A DOM 12/22019 L1

čiarový kód: 5904378131012

krajina pôvodu: Francúzsko

výrobca: CITY COSMETICS SP. Z O.O., UL. BRUNA J. 24/6, 02-594 WARSZAWA, Poľsko

výrobok ponúkaný cez internet: https://www.slevir.cz

popis: kartónová škatuľka obsahujúca toaletnú vodu v sklenenej fľaške, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

18. hlásenie č. A12/02635/24

Výrobok bol zistený v Maďarsku.

názov: neuvedené – dezodorant

značka: Lactovit

typ výrobku/číslo výrobku: Original Deo Roll-on, Lactoprotect Microcapsules

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: 8411135353091

krajina pôvodu: Španielsko

výrobca: AC Marca Personal Care SL, Avda. Carrilet 293-297, 08907 L'Hospitalet LI, Barcelona, Španielsko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: guľôčkový dezodorant v bielej plastovej fľaši s modrým uzáverom, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

19. hlásenie č. A12/02639/24

Výrobok bol zistený v Nemecku.

názov: Kosmetikprodukte der Marke Eyüp Sabri Tuncer 1923 - shiehe Produktrückruf – rôzne druhy kozmetických výrobkov

značka: Eyüp Sabri Tuncer 1923

typy výrobkov/čísla výrobkov: Bodrum Mandalinasi (1 l, 400 ml, 200 ml, 150 ml), Combative for Men (250 ml), Dogal Zeytinyagli Dus Jeli (600 ml), Dogal Zeytinyagli Sivi Sabun (750 ml), El ve Vücut Losyonu Almond (300 ml), Empress (50 ml), Gardenya (1 l, 400 ml, 200 ml, 150 ml), Hatiralar (1 l, 400 ml, 200 ml, 150 ml), Klasik Limon (1 l, 400 ml, 200 ml, 150 ml), Love Kisses (50 ml, 250 ml), Okyanus (1 l, 400 ml, 200 ml, 150 ml), Peaceful for Men (250 ml), Pure Love (50 ml, 250 ml), Tras Kolonyasi No 2 (250 ml), Tütün (1 l, 400 ml, 200 ml, 150 ml), Warm Sugar ( 50 ml, 250 ml), Wild Beauty (50 ml, 250 ml), Yasemin (1 l, 400 ml, 200 ml, 150 ml).

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: neuvedené

krajina pôvodu: Španielsko

výrobca: EST Eyüp Sabri Tuncer Kozmetik Sanayi A.S., Cendere Caddesi 109-B 1B Blok, Kat: 20 No: 45, 34485 SARIYER/ISTANBUL AVRUPA, Turecko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: Rôzne druhy kozmetických výrobkov značky Eyüp Sabri Tuncer 1923: kolínska voda, parfum/telový sprej, mlieko na ruky a telo, tekuté mydlo, voda po holení. Týka sa to rôznych vôní a výrobných dávok (ide len o výrobky vyrobené pred marcom 2022), viď obrázok.

(Zdroj: uvzsr.sk)

Vyššie uvedené rôzne druhy kozmetických výrobkov obsahujú zakázanú látku – Butylphenyl Methylpropional (2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldehyde), čo je v rozpore s nariadením EP a Rady č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch.

20. hlásenie č. A12/02644/24

Výrobok bol zistený v Českej republike.

názov: HAIR COLOR MOUSSE COOL COLORS! – farebné penové tužidlo na vlasy

značka: Wats élysée

typ výrobku/číslo výrobku: 73 black

výrobná dávka: 02158

čiarový kód: 5907813184734

krajina pôvodu: Poľsko

výrobca: WATS Piasecki i Wspólnicy Sp. J., ul. Obrzezna 15 c, 41-400 Myslowice, Poľsko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: kartónová škatuľka obsahujúca ružovú kovovú fľašu s plastovým uzáverom, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

21. hlásenie č. A12/02650/24

Výrobok bol zistený v Maďarsku.

názov: Adidas – voda po holení

značka: Adidas - TEAM Force Aftershave 100 ml

typ výrobku/číslo výrobku: TEAM Force Aftershave 100 ml

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: 3412242530042

krajina pôvodu: Španielsko

výrobca: Coty Adidas Department, rue du 4 Septembre 14, 75002 Paris, Francúzsko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 100 ml, voda po holení zabalená v kartónovej škatuľke strieborno-čiernej farby, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

22. hlásenie č. A12/02652/24

Výrobok bol zistený v Maďarsku.

názov: Dove Caring Hand Wash – tekuté mydlo

značka: Dove

typ výrobku/číslo výrobku: Caring Hand Wash „Fine Silk“

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: 8720181050534

krajina pôvodu: Holandsko

výrobca: Unilever RA, Weena 455, 3013 AL Rotterdam, Holandsko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 250 ml, tekuté mydlo v bielej plastovej fľaši, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional. Vyššie uvedené výrobky majú v zozname zložiek uvedenú zakázanú látku – Butylphenyl Methylpropional (2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldehyde), čo je v rozpore s nariadením EP a Rady č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch.



23. hlásenie č. A12/02662/24

Výrobok bol zistený v Českej republike.

názov: SELVACE – parfumovaná voda

značka: MYSTICAL

typ výrobku/číslo výrobku: B856

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: 6972011064910

krajina pôvodu: Čínska ľudová republika

výrobca: ZHEJIANG RIFESHOW COSMETICS CO. LTD, Fotang Town, Yiwu City, Zhejiang Province, Fotang Town, Yiwu City, Čínska ľudová republika

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: parfumovaná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Laboratórnou analýzou bolo zistené, že vo vyššie uvedenom výrobku sa nachádzajú látky (D-limonene, Linalool, Citronellol, Geraniol, Citral, Coumarin), ktoré neboli uvedené v zozname zložiek. Prítomnosť vonných a aromatických zložiek musí byť uvedená v zozname zložiek, ak ich koncentrácia prekročí 0,001 % v nezmývateľných výrobkoch. Neuvedenie týchto látok v zozname zložiek je v rozpore s čl. 19 ods. 1 písm. g) - prítomnosť vonných a aromatických zložiek musí byť uvedená v zozname zložiek, ak ich koncentrácia prekročí 0,001 % v nezmývateľných výrobkoch, nariadenia EP a Rady č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch. Táto informácia pomáha spotrebiteľom chrániť sa pred použitím výrobkov, ktoré obsahujú špecifické látky, ktoré môžu vyvolať alergickú reakciu u citlivých osôb.

24. hlásenie č. A12/02664/24

Výrobok bol zistený v Maďarsku.

názov: Dove „Visible Effects“ Body Lotion – telové mlieko

značka: Dove

typ výrobku/číslo výrobku: „Visible Effects“ Body Lotion (250 ml)

výrobná dávka: 01855BX

čiarový kód: 8718114343570

krajina pôvodu: Spojené kráľovstvo

výrobca: Unilever Dept. Wirral, CH63 3JW Wirral, Spojené kráľovstvo

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 250 ml, telové mlieko v bielej plastovej fľaši, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

25. hlásenie č. A12/02669/24

Výrobok bol zistený v Maďarsku.

názov: Playboy - Miami Eau de Toilette 100 ml – toaletná voda

značka: Playboy

typ výrobku/číslo výrobku: MIAMI Eau de Toilette 100 ml

výrobná dávka: 120908

čiarový kód: 3607342159600

krajina pôvodu: Španielsko

výrobca: COTY, Rue Du 4 Septembre 14, 75002 Paris, Francúzsko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 100 ml, toaletná voda zabalená v kartónovej škatuľke čiernej farby, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

Vyššie uvedené výrobky majú v zozname zložiek uvedenú zakázanú látku – Butylphenyl Methylpropional (2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldehyde), čo je v rozpore s nariadením EP a Rady č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch.



26. hlásenie č. A12/02676/24

Výrobok bol zistený v Španielsku.

názov: TDC CLINIK Salipure Peeling Chemical Peel – pleťový peeling

značka: TEGODER TDC CLINIK

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobné dávky: 38123.1

46523.1

21223.1

čiarový kód: 8429007063238

krajina pôvodu: Španielsko

výrobca: Laboratorios TEGOR S.L., Polígono Ugaldeguren I, 48170 Zamudio, Španielsko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: kartónová škatuľka bielej a fialovej farby obsahujúca injekčné liekovky, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Vo vyššie uvedenom výrobku bola zistená prekročená koncentrácia kyseliny salicylovej (Salicylic acid 27 %), čo je v rozpore s nariadením EP a Rady č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch.

27. hlásenie č. A12/02679/24

Výrobok bol zistený v Grécku.

názov: Victor – sprchovací gél na telo a vlasy

značka: neuvedené

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: 826001

čiarový kód: 8009150800517

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Victor Italy, Torino, Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 250 ml, sprchovací gél určený na telo a vlasy v striebornej plastovej fľaši, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Laboratórnou analýzou bolo zistené, že výrobok obsahuje prekročenú koncentráciu látky Methylisothiazolinone (0,0041 %) a tiež zakázané látky Butylphenyl methylpropional (Lilial) a 1,4 dioxane (Dioxane), čo je v rozpore s nariadením EP a Rady č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch.

28. hlásenie č. A12/02689/24

Výrobok bol zistený v Maďarsku.

názov: neuvedené – toaletná voda

značka: Playboy

typ výrobku/číslo výrobku: Malibu Eau de Toilette 100 ml

výrobná dávka: 115982

čiarový kód: 3607342159556

krajina pôvodu: Španielsko

výrobca: COTY, Rue Du 4 Septembre 14, 75002 Paris, Francúzsko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 100 ml, toaletná voda zabalená v kartónovej škatuľke čiernej farby, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Vyššie uvedený výrobok má v zozname zložiek uvedenú zakázanú látku – Butylphenyl Methylpropional (2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldehyde), čo je v rozpore s nariadením EP a Rady č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch.



29. hlásenie č. A12/02704/24

Výrobok bol zistený v Nemecku.

názov: Perma Blend Luxe Ready ASH Permanent Make-up – farba na permanentný make-up

značka: Perma Blend

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: LOT: 72309

čiarový kód: 640058818727

krajina pôvodu: Spojené štáty

výrobca: neuvedené

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: farba na permanentný make-up, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)