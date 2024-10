Úrad verejného zdravotníctva zverejnil aktuálny zoznam nebezpečných kozmetických výrobkov

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Výrobky sa môžu vyskytovať aj na Slovensku, upozornil ÚVZ. Databáza výrobkov hlásených do systému Safety Gate/RAPEX je dostupná i na webovej stránke Európskej komisie.

1. hlásenie č. A12/02875/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Bois Argent - toaletná voda

značka: Glamour profumi

typ výrobku/číslo výrobku: cod. 522

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: 8 058333 445899

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Glamour srl, Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 15 ml, toaletná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

2. hlásenie č. A12/02876/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Cloè - parfumovaná voda pre ženy

značka: Orchidea Profumi

typ výrobku/číslo výrobku: cod. 015

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: 8 033993 410152

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: neuvedené

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 15 ml, parfumovaná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

3. hlásenie č. A12/02879/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Flower boom - parfumovaná voda pre ženy

značka: Orchidea Profumi

typ výrobku/číslo výrobku: cod. 035

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: 8 033993 410350

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: neuvedené

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 15 ml, parfumovaná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

4. hlásenie č. A12/02880/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Los Angeles - parfumovaná voda pre ženy

značka: Orchidea Profumi

typ výrobku/číslo výrobku: cod. 031

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: 8033993410312

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: neuvedené

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 15 ml, parfumovaná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

5. hlásenie č. A12/02881/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Giop! - toaletná voda pre mužov

značka: Orchidea Profumi

typ výrobku/číslo výrobku: cod. 149

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: 8 033993 411494

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: neuvedené

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 15 ml, toaletná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

6. hlásenie č. A12/02883/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Henry Cotton's - toaletná voda

značka: Henry Cotton's

typ výrobku/číslo výrobku: Profumo per uomo

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: 8029241117324

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Diamond International Srl, Via Lorenzo Mascheroni 31, 20145 Milano, Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 100 ml, toaletná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

7. hlásenie č. A12/02884/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Giust Cavahlli - toaletná voda pre ženy

značka: Orchidea Profumi

typ výrobku/číslo výrobku: cod. 007

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: 8 033933 410077

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: neuvedené

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 15 ml, toaletná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

8. hlásenie č. A12/02886/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Clean comfort - dezodorant

značka: Dove

typ výrobku/číslo výrobku: 9183921

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: 5045 0091

krajina pôvodu: Spojené kráľovstvo

výrobca: UNILEVER DEPT ER, Quarry Rd E, Bebington, Birkenhead, CH63 3JW Wirral, Spojené kráľovstvo

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: dezodorant v plastovej fľaši, viď obrázok

9. hlásenie č. A12/02888/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Halieno - parfumovaná voda pre ženy

značka: Orchidea Profumi

typ výrobku/číslo výrobku: cod. 011

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: 8 033993 410114

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: neuvedené

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 15 ml, parfumovaná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

10. hlásenie č. A12/02889/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: HADOR - parfumovaná voda

značka: Setablu

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: 8 059174 59063

krajina pôvodu: Turecko

výrobca: neuvedené

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: parfumovaná voda v kovovej fľaši, viď obrázok

11. hlásenie č. A12/02890/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: n° 5 - parfumovaná voda pre ženy

značka: Orchidea Profumi

typ výrobku/číslo výrobku: cod. 002

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: 8 033993 410022

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: neuvedené

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 15 ml, parfumovaná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

12. hlásenie č. A12/02891/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Pleats Please - toaletná voda

značka: ISSEY MIYAKE

typ výrobku/číslo výrobku: Profumo da donna

výrobná dávka: 3947050

čiarový kód: 3423473947059

krajina pôvodu: Francúzsko

výrobca: Beute Prestige International, Avenue Victor Hugo 28/32, 75116 Parigi, Francúzsko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 30 ml, toaletná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

13. hlásenie č. A12/02893/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Zucchero a velo - toaletná voda pre ženy

značka: Orchidea Profumi

typ výrobku/číslo výrobku: cod. 033

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: 8 033993 410336

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: neuvedené

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 15 ml, toaletná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

14. hlásenie č. A12/02894/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Old wood - parfumovaná voda

značka: Setablu

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: 8 059174 590895

krajina pôvodu: Turecko

výrobca: neuvedené

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: parfumovaná voda v kovovej fľaši, viď obrázok

15. hlásenie č. A12/02895/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Fix & Protect - Makeup Primer - podkladová báza pod make-up

značka: RIMMEL London

typ výrobku/číslo výrobku: Makeup Primer crema protettiva SPF 25

výrobná dávka: 520 - REF. 9163

čiarový kód: 3614221103609

krajina pôvodu: Spojené kráľovstvo

výrobca: Rimmel London, SW19 4DR Londra, Spojené kráľovstvo

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 30 ml, podkladová báza pod make-up v plastovej tube, viď obrázok

16. hlásenie č. A12/02898/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Vanilla - parfumovaná voda

značka: Vanilla

typ výrobku/číslo výrobku: Vanilla by Magghy Passini

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: neuvedené

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: DUCA'S News, Via Monte Osero 5, 29121 Piacenza, Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 50 ml, parfumovaná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

17. hlásenie č. A12/02902/24

Výrobok bol zistený v Maďarsku.

názov: Cote D'Azur - brunani woman eau de toilette - toaletná voda pre ženy

značka: Cotte D'Azur

typ výrobku/číslo výrobku: brunani woman eau de toilete (100 ml)

výrobná dávka: 005/100/270825

čiarový kód: 5907464412033

krajina pôvodu: Poľsko

výrobca: Cote Azur Parfum, ul. Pawliczka 25, 41-800 Zabrze, Poľsko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 100 ml, toaletná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

18. hlásenie č. A12/02904/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Infasil donna rigenera - sprejový dezodorant

značka: INFASIL

typ výrobku/číslo výrobku: 603247

výrobná dávka: 210

čiarový kód: neuvedené

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Angelini, Viale Amelia 70, 00181 Roma, Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: sprejový dezodorant v hliníkovej fľaši, viď obrázok

19. hlásenie č. A12/02905/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Calèche - toaletná voda

značka: Hermès Paris

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: 29833 - 75645

čiarový kód: 3346130390749

krajina pôvodu: Francúzsko

výrobca: Hermès Parfums, Rue Boissy d'Anglas 23, 75008 Parigi, Francúzsko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 50 ml, toaletná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

20. hlásenie č. A12/02906/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Evento Donna - parfumovaná voda

značka: Roberto Capucci

typ výrobku/číslo výrobku: Profumo per donna

výrobná dávka: 1400 - 33622

čiarový kód: 8054956591329

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Extra Fragrance Srl, Via S.T. Giovani Esposito 64, 80020 Casavatore (NA), Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 100 ml, parfumovaná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

21. hlásenie č. A12/02907/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Viva Rock - parfumovaná voda

značka: John Richmond

typ výrobku/číslo výrobku: Profumo lozione corpo

výrobná dávka: 19511464

čiarový kód: 8011003805594

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Euroitalia Srl, Via Galileo Galilei 5, 20873 Cavenago di Brianza, Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 200 ml, parfumovaná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

22. hlásenie č. A12/02908/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Henry Cotton's - toaletná voda

značka: Henry Cotton's

typ výrobku/číslo výrobku: Profumo per donna

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: 8029241117461

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Diamond International Srl, Via Lorenzo Mascheroni 31, 20145 Milano, Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 50 ml, toaletná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

23. hlásenie č. A12/02910/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Carrera Emotion - toaletná voda

značka: Carrera

typ výrobku/číslo výrobku: Carrera Emotion profumo per uomo

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: 618131008101

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Vapro International Spa, Via Filzi 2, 22076 Mozzate (CO), Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 100 ml, toaletná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

24. hlásenie č. A12/02911/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Catsuit for woman - parfumovaná voda

značka: Creation lamis

typ výrobku/číslo výrobku: CATCNCW318S

výrobná dávka: TN/COS/C-933

čiarový kód: 5414666001557

krajina pôvodu: India

výrobca: Scion International LLC, Ahmedabad, 380054 Gujrat, India

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 100 ml, parfumovaná voda zabalená v kovovej nádobe, viď obrázok

25. hlásenie č. A12/02912/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Trussardi Uomo - toaletná voda

značka: Trussardi

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: 10H43AC2

čiarový kód: 8011530805319

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: ITF Spa, Via Tortana 15, 20144 Milano, Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 20 ml, toaletná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

26. hlásenie č. A12/02913/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Miracle - parfumovaná voda

značka: Lancome Paris

typ výrobku/číslo výrobku: Profumo per donna

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: 3147758029406

krajina pôvodu: Francúzsko

výrobca: Lancome TSA, cedex 75000 93584, ST Oueen, Francúzsko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 30 ml, parfumovaná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

27. hlásenie č. A12/02914/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Nourishing body care - hydratačný krém

značka: Dove

typ výrobku/číslo výrobku: 67608141

výrobná dávka: 90524

čiarový kód: 8 886467 020094

krajina pôvodu: Spojené arabské emiráty

výrobca: Unilever Home & Personal Care Products Manufacturing LLC, Dubai Industrial City P.O. 18221, Dubai, Spojené arabské emiráty

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 75 ml, hydratačný krém v plastovom tégliku, viď obrázok

28. hlásenie č. A12/02916/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Crema mani - krém na ruky

značka: Suarez

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: 8 0340055 531020

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Suarez, Via G. Battista Pergolesi 1, 20811 Cesano Maderno (MB), Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: krém na ruky v plastovej tube, viď obrázok

29. hlásenie č. A12/02917/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Roberto Cavalli - telové mlieko

značka: Roberto Cavalli

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: ref. 001 003

čiarový kód: 3607345730813

krajina pôvodu: Francúzsko

výrobca: Roberto Cavalli Parfum, Dist. Coty Prestige, 75002 Parigi, Francúzsko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: telové mlieko v plastovej tube, viď obrázok

30. hlásenie č. A12/02919/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: En fleur - toaletná voda pre ženy

značka: Comin parfum

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: neuvedené

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: COMIN PARFUM SRL, VIA DELL'ARTIGIANATO 7, 25050 Nardo (BS), Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: toaletná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

31. hlásenie č. A12/02921/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Chrome - sprejový dezodorant

značka: Azzaro

typ výrobku/číslo výrobku: 80008670

výrobná dávka: 52670415302

čiarový kód: 3351500001897

krajina pôvodu: Francúzsko

výrobca: L'oreal Produits De Luxe International, 62 Quai Charles Pasqua CS 30141, 92688 Levallois Perret, Francúzsko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 150 ml, sprejový dezodorant v hliníkovej fľaši, viď obrázok

32. hlásenie č. A12/02922/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Gliss Hair repair - šampón

značka: GLISS

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: 0906700436

čiarový kód: 8015700159776

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Henkel Italia S.R.L., Via Amoretti 78, Milano, Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 250 ml, šampón v plastovej fľaši, viď obrázok

33. hlásenie č. A12/02923/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Calèche - toaletná voda

značka: Hermes

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: 27673

čiarový kód: 3346130390527

krajina pôvodu: Francúzsko

výrobca: Hermès Parfums, Rue Boissy d'Anglas 23, 75008 Parigi, Francúzsko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 100 ml, toaletná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

34. hlásenie č. A12/02924/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Your code - parfumovaná voda

značka: Setablu

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: 8 059174 590918

krajina pôvodu: Turecko

výrobca: neuvedené

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: parfumovaná voda v kovovej fľaši, viď obrázok

35. hlásenie č. A12/02925/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Madame - toaletná voda

značka: Jean Paul Gualtier

typ výrobku/číslo výrobku: Profumo per donna

výrobná dávka: REF. 4730050

čiarový kód: 3423470473001

krajina pôvodu: Francúzsko

výrobca: Beautè Prestige International, Avenue Victor Hugo 28/32, 75116 Parigi, Francúzsko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 50 ml, toaletná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

36. hlásenie č. A12/02926/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Eau Des Merveilles - toaletná voda

značka: Hermes Paris

typ výrobku/číslo výrobku: Profumo per donna

výrobná dávka: Ref. 20049/I

čiarový kód: 3346131700028

krajina pôvodu: Francúzsko

výrobca: Hermès Parfums, Boissy d'Anglas 23, 75008 Parigi, Francúzsko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 50 ml, toaletná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

37. hlásenie č. A12/02927/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Reafirmante - telové mlieko

značka: Nivea

typ výrobku/číslo výrobku: 81860

výrobná dávka: 81860.9.7460.01

čiarový kód: 4 005900 022318

krajina pôvodu: Španielsko

výrobca: Beiersdorf BDF Nivea SA, Avda de la Industria 31, Madrid, Španielsko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: telové mlieko v plastovej fľaši, viď obrázok

38. hlásenie č. A12/02929/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Body survival - parfumovaná voda pre ženy

značka: Omertà & Body Survival For Woman

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: neuvedené

krajina pôvodu: Holandsko

výrobca: COSCENTRA BV, Wenckebachstraat 12, 6466 Kerkrade, Holandsko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: parfumovaná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

39. hlásenie č. A12/02930/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Y'ugo Bosse - toaletná voda pre mužov

značka: Orchidea Profumi

typ výrobku/číslo výrobku: cod. 133

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: 8 033993 410336

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: neuvedené

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 15 ml, toaletná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

40. hlásenie č. A12/02931/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Intimo freshcare - mydlo na intímnu hygienu

značka: Dove

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: neuvedené

krajina pôvodu: neuvedené

výrobca: UNILEVER DEPT ER, Quarry Rd E, Bebington, Birkenhead, CH63 3JW Wirral, Spojené kráľovstvo

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: mydlo určené na intímnu hygienu, zabalené v kartónovej škatuľke, viď obrázok

41. hlásenie č. A12/02932/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Paris mon amour - parfumovaná voda pre ženy

značka: Orchidea Profumi

typ výrobku/číslo výrobku: cod. 037

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: 8 033993 410374

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: neuvedené

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 15 ml, parfumovaná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

42. hlásenie č. A12/02933/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Fashion Lover - parfumovaná voda

značka: Real Time ® & Fashion Fever

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: neuvedené

krajina pôvodu: Francúzsko

výrobca: Coscentra BV, Wenckebachstraat 12, 6466 Kerkrade, Holandsko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: parfumovaná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

43. hlásenie č. A12/02934/24

Výrobok bol zistený v Litve.

názov: Dream by allure POUR FEMME EAU DE PARFUM SCENTRIC - parfumovaná voda pre ženy

značka: Dream

typ výrobku/číslo výrobku: 100 ml

výrobná dávka: 06082024

čiarový kód: 5060463480066

krajina pôvodu: Čínska ľudová republika

výrobca: neuvedené

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: parfumovaná voda zabalená v ružovej kartónovej škatuľke s motívom ruží, viď obrázok

44. hlásenie č. A12/02937/24

Výrobok bol zistený v Litve.

názov: Face Treatment - Tonico rinfrescante - pleťové tonikum

značka: TotalFamily

typ výrobku/číslo výrobku: 328304

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: 8 029241 109251

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Union Cosmetics srl, sconosciuto, Senigallia (AN), Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 200 ml, pleťové tonikum v plastovej fľaši, viď obrázok

45. hlásenie č. A12/02939/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Aqva - toaletná voda

značka: Bulgari

typ výrobku/číslo výrobku: Profumo per uomo

výrobná dávka: Ref. 10038966

čiarový kód: 78332091122

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Bulgari Italia Spa, Via Condotti 10, 00187 Roma, Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 30 ml, toaletná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

46. hlásenie č. A12/02940/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Dots & Things - parfumovaná voda pre ženy

značka: Real Time® & Dots & Things Black

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: neuvedené

krajina pôvodu: Francúzsko

výrobca: COSCENTRA BV, Wenckebachstraat 12, 6466 Kerkrade, Holandsko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: parfumovaná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

47. hlásenie č. A12/02941/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Diesel Fuel For Life - parfumovaná voda

značka: DIESEL

typ výrobku/číslo výrobku: Profumo per uomo

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: neuvedené

krajina pôvodu: Spojené štáty

výrobca: Luxury Products LLC, 10017 New York, Spojené štáty

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 50 ml, parfumovaná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

48. hlásenie č. A12/02942/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Inviqutus - toaletná voda pre mužov

značka: Orchidea Profumi

typ výrobku/číslo výrobku: cod. 153

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: 8 033993 411531

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: neuvedené

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 15 ml, toaletná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

49. hlásenie č. A12/02943/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: BLU Water - parfumovaná voda

značka: Roberto Capucci

typ výrobku/číslo výrobku: Profumo per uomo

výrobná dávka: Ref. 1600

čiarový kód: 8054956591367

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Extra Fragrance Srl, Via S.T. Giovanni Esposito 64, 80020 Casavatore (NA), Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 100 ml, parfumovaná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

50. hlásenie č. A12/02944/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Jasmin di Giava - sprchovací krém

značka: Tessori d'Oriente

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: 21014 125680

čiarový kód: 8 008970 003535

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Conter srl, Viale Europa 12, 26855 Lodi Vecchio (LO), Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: sprchovací krém v plastovej tube, viď obrázok

51. hlásenie č. A12/02946/24

Výrobok bol zistený v Maďarsku.

názov: Jfenzi - Millenium WOMAN Eau de Parfum - parfumovaná voda pre ženy

značka: JFENZI

typ výrobku/číslo výrobku: Millenium WOMAN Eau de Parfum (100 ml)

výrobná dávka: W1226//82701221

čiarový kód: 5907690127381

krajina pôvodu: Poľsko

výrobca: JFENZI Perfume, ul. Wimmera 50, 320 05 Niepoomice, Poľsko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 100 ml, parfumovaná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

52. hlásenie č. A12/02952/24

Výrobok bol zistený v Maďarsku.

názov: New Brand Perfumes - Prestige VELVETE Eau de Parfum - parfumovaná voda pre ženy

značka: New Brand Perfumes

typ výrobku/číslo výrobku: Prestige VELVETE Eau de Parfum 100 ml

výrobná dávka: A8774

čiarový kód: 5425017735137

krajina pôvodu: Maroko

výrobca: OBELIS S.A., 1030 Brussels, Belgicko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 100 ml, parfumovaná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

53. hlásenie č. A12/02953/24

Výrobok bol zistený v Maďarsku.

názov: OMERTA - Body Survival for MEN Eau de Toilette - toaletná voda pre mužov

značka: OMERTA

typ výrobku/číslo výrobku: Body Survival for MEN Eau de Toilette (100 ml)

výrobná dávka: B15749

čiarový kód: 8715658998471

krajina pôvodu: neuvedené

výrobca: Coscentra BV, Wenckebachstraat 12, 6466 Kerkrade, Holandsko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 100 ml, toaletná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

54. hlásenie č. A12/02955/24

Výrobok bol zistený v Maďarsku.

názov: UNIC Eau de Toilette for men - New Brand Perfumes - toaletná voda pre mužov

značka: New Brand Perfumes

typ výrobku/číslo výrobku: UNIC Eau de Toilette for men

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: 5425017734321

krajina pôvodu: Maroko

výrobca: New Brand Perfumes, Belgicko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 100 ml, toaletná voda zabalená v čiernej kartónovej škatuľke, viď obrázok

55. hlásenie č. A12/02959/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Ange ou dèmon - parfumovaná voda

značka: GIVENCHY PARIS

typ výrobku/číslo výrobku: Profumo per donna

výrobná dávka: 04189M

čiarový kód: 3274870373305

krajina pôvodu: Francúzsko

výrobca: LVMH Fragrance Brands - Parfums Givenchy, 77 Rue Anatole France, 92300 Levallois - Parigi, Francúzsko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 30 ml, parfumovaná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

56. hlásenie č. A12/02961/24

Výrobok bol zistený v Maďarsku.

názov: Chat d'Or - About Her Eau de Parfum - parfumovaná voda pre ženy

značka: CHAT D'OR

typ výrobku/číslo výrobku: About Her Eau de Parfum 75 ml

výrobná dávka: 11/2028

čiarový kód: 5906074482023

krajina pôvodu: Poľsko

výrobca: FPH CHAT D'OR, ul. Woniaka 28, 40-387 Katowice, Poľsko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 75 ml, parfumovaná voda zabalená v kartónovej škatuľke azúrovo-modrej farby, viď obrázok

57. hlásenie č. A12/02962/24

Výrobok bol zistený v Maďarsku.

názov: Pure Essence Dermo Spa Peach body butter - telové maslo

značka: Pure Essence

typ výrobku/číslo výrobku: dermo spa peach body butter

výrobná dávka: NS:012108

čiarový kód: 5902114887322

krajina pôvodu: Poľsko

výrobca: REVERS Cosmetics Sp. z o.o., Slowikowskiego 39A, 05-090 Raszyn, Poľsko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 200 ml, broskyňové telové maslo s makadamiovým olejom v plastovom tégliku, viď obrázok

58. hlásenie č. A12/02963/24

Výrobok bol zistený v Maďarsku.

názov: Cuba Royal for men gift set (perfume + deo roll-on) - toaletná voda a guľôčkový dezodorant

značka: CUBA

typ výrobku/číslo výrobku: Royal for men gift set (perfume + deo roll-on)

výrobná dávka: 2163

čiarový kód: 5425017737117

krajina pôvodu: Francúzsko

výrobca: neuvedené

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: kozmetická súprava obsahujúca guľôčkový dezodorant (50 ml) a toaletnú vodu (100 ml), viď obrázok

59. hlásenie č. A12/02964/24

Výrobok bol zistený v Maďarsku.

názov: CHAT D'OR - Versales Emerald Eau de Parfum - parfumovaná voda pre ženy

značka: CHAT D'OR

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: 11/2017

čiarový kód: 5906074487523

krajina pôvodu: Poľsko

výrobca: FPH CHAT D'OR, ul. Woniaka 28, 40-387 Katowice, Poľsko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: parfumovaná voda zabalená v kartónovej škatuľke tyrkysovo-zelenej farby, viď obrázok