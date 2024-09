Okolo trenčianskej nemocnice to vrie, odborári žiadajú hlavy! REAKCIA vedenia a ministerky Dolinkovej

(Zdroj: Topky/Ramon Leško, TASR - Radovan Stoklasa)

LOZ v utorok vyčítalo vedeniu nemocnice personálny stav kardiologického oddelenia. Tvrdí, že podľa získaného rozpisu služieb na oddelení chýba kvalitný personál. Informácie, ktoré odborári majú, podľa nich potvrdzujú, že na kardiológii slúžil neatestovaný urológ. Primár oddelenia má mať zároveň v septembri 11 celodenných, 24 hodinových služieb, čo je podľa LOZ v rozpore so zákonom. Odborári sa preto obrátili na inšpektorát práce. Dodali, že takýto stav nie je iba v rozpore so zákonom, ale je pre pacientov aj nebezpečný. Zhoršenú situáciu na kardiológii podľa Visolajského ilustruje aj počet výkonov. V máji a júni na kardiológii v Trenčíne vykonali lekári 135 koronarografií. V júli a auguste ich bolo 73. Visolajský zároveň odmietol, že by takýto pokles bol spôsobený sezónnosťou. Ako vysvetlil, koronarografia nie je plánované, ale akútne vyšetrenie.

Predseda LOZ Peter Visolajský (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Nemocnici tiež vyčíta ďalšie pochybenia, ktoré má súčasné vedenie podľa neho za sebou. Podľa výsledkov testov prezentovaných odborármi sa v teplej vode nemocnice nachádzala baktéria legionella. Odborári tiež vedeniu nemocnice vyčítali podľa nich podozrivý prenájom kotolne či rekonštrukciu potrubia. "Prístup pani ministerky a veľmi pochybné vyjadrenia pána riaditeľa tú situáciu, ktorá je dosť kritická, v slovenskom zdravotníctve výrazne zhoršujú. Jeho vyjadrenia a celý prístup pána riaditeľa aj ministerstva zdravotníctva k týmto všetkým kauzám významne destabilizujú nemocnicu," vyhlásil predseda LOZ Peter Visolajský s tým, že FN Trenčín môže prísť o ďalší personál, ak sa situácia nezlepší.

Podľa LOZ sú zlyhania natoľko závažné, že si vyžadujú aj pozornosť predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD). Na tlačovej konferencii to vyhlásili predstavitelia LOZ. "Všetci vidíme, ako pani ministerka s aroganciou jej vlastnou predvádza svoju nekompetentnosť a neschopnosť, pretože sa jedná o jej nominantov. Z toho dôvodu nevidíme už veľmi cestu cez ministerstvo zdravotníctva. Preto verejne žiadame predsedu vlády, aby zasiahol," vyhlásil.

Problém na kardiológii je umelo vykonštruovaný, reaguje nemocnica

Chod kardiologického oddelenia vo Fakultnej nemocnici (FN) Trenčín bol a je plne zabezpečený. K utorku je na oddelení osem kardiológov, na rozpis služieb má 13 lekárov. Uviedla to v reakcii hovorkyňa trenčianskej nemocnice Martina Holecová. "Na našom kardiologickom oddelení nedošlo ku kríze. Umelo vykonštruovaný problém na kardiológii vznikol na základe nezodpovedného prístupu dvoch lekárov vo výpovednej lehote, ktorí bez upozornenia nenastúpili do práce," priblížila Holecová.

archívne video

Tlačová konferencia Zuzany Dolinkovej k situácii na kardiologickom oddelení vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Aktuálne sa podľa nej na kardiológii denne vykoná v priemere tri až päť kardiointervenčných zákrokov. V predchádzajúcom období vykonali priemerne štyri až šesť kardiointervencií. "Počet je nepredvídateľný a individuálny, avšak je podobný režimu za pôsobenia pôvodného primára," tvrdí Holecová. Pokračuje, že nemocnica zrealizovala rekonštrukciu kotolne a vonkajších rozvodov tepla a teplej úžitkovej vody v súlade s koncesnou zmluvou a predloženou projektovou dokumentáciou. Predmetom výmeny nebolo potrubie nachádzajúce sa v jednotlivých budovách - oddeleniach a potrubie na studenú vodu. To znamená, že hrdzavé potrubie na oddelení nebolo predmetom výmeny v rámci koncesnej zmluvy, uviedla hovorkyňa. Taktiež dodala, že odbery vody vo FN Trenčín prebiehajú opakovane a sú kontrolované splnomocneným orgánom.

"Je poľutovaniahodné, že LOZ šíri neoverené a nepravdivé informácie, podsúva verejnosti svoje subjektívne názory či želané predstavy, a to bez toho, aby aspoň vyčkali na rozhodnutie príslušných orgánov - či už polície alebo inšpektorátu práce," skonštatovala Holecová. Trenčianska nemocnice je a bude podľa nej naďalej plne súčinná s príslušným orgánmi.

Riaditeľ Fakultnej nemocnice v Trenčíne Michal Plesník (Zdroj: TASR - Pavel Neubauer)

Vedenie nemocnice zároveň podniká všetky kroky, aby bola zabezpečená zdravotná starostlivosť o pacientov na klinike pediatrie. "Jej aktuálny stav však nevznikol zo dňa na deň, je dôsledkom dlhoročnej ´nečinnosti´ - nevychovaní si budúcich kolegov na klinike," podotkla hovorkyňa. Po legislatívnom skrátení ordinačných hodín ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast vedenie zabezpečilo od júla výpomoc. Začalo tiež oslovovať okolitých pediatrov s cieľom posilnenia - zdvojenia pohotovostných služieb. "Naďalej aktívne oslovujeme okolitých pediatrov za účelom zabezpečenia plynulej ústavnej pohotovostnej služby aj v mesiaci október," deklaruje Holecová.

Dolinková za vedením nemocnice stojí, hovorí o nekonečnom príbehu

Vedenie Fakultnej nemocnice Trenčín má dôveru ministerky zdravotníctva Dolinkovej. Podľa Ministerstva zdravotníctva SR robí všetko preto, aby bol chod kardiologického oddelenia zabezpečený. V reakcii na utorkovú výzvu Lekárskeho odborového združenia (LOZ) na odvolanie riaditeľa nemocnice Michala Plesníka a jeho námestníkov to uviedol komunikačný odbor MZ SR. "Situácia okolo Fakultnej nemocnice Trenčín začína pripomínať nekonečný príbeh. Už dva mesiace rezort zdravotníctva deklaruje, že o dianie v nemocnici sa od začiatku na pravidelnej báze intenzívne zaujíma," vyhlásil rezort.

Zuzana Dolinková (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Podľa ministerstva na kardiologickom oddelení nemocnice aktuálne pracujú traja lekári na plný pracovný úväzok, jeden lekár z interného oddelenia, šiesti lekári na dohodu a jeden lekár kardiológ je zamestnaný na zmluvu o vykonaní pohotovostných služieb. V prípade potreby má podľa neho nemocnica prisľúbenú spoluprácu aj od ďalších kardiológov. Na zabezpečenie pohotovostných služieb je podľa rezortu k dispozícii 13 lekárov.