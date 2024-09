Naplnil sa NAJHORŠÍ scenár: V Ostrave sa PRETRHLA hrádza! Počas evakuácie sa v meste RABUJE

V Ostrave sa pretrhla hrádza. Mesto zostalo bez tepla a elektriny. Prebieha masívna evakuácia (Zdroj: X/Jānis Tereško/Choleva)

V mieste, kde sa stretávajú dve české rieky Odra a Opava, sa počas mohutných záplav pretrhla hrádza hneď na niekoľkých miestach. Následky sú katastrofálne, keďže v sútoku týchto riek leží mesto Ostrava. Ako informuje iMeteo, mestská časť Prívoz sa už ocitla celá pod vodou. Situácia sa však zhoršuje, pretože vody pribúda. Pre povodne museli odstaviť celú tepláreň. Vyše 300-tisíc ľudí zostalo bez elektriny a teplej vody.

Veľké trhliny

Minister životného prostredia Petr Hladík po rokovaní Ústrednej povodňovej komisie predostrel, že "v niekoľkých mestských častiach Ostravy sa zrejme pretrhla ochranná hrádza", pričom situáciu monitoruje dron. V súčasnej dobe prebieha evakuácia mestskej časti Prívoz.

Dve trhliny o dĺžke 50 metrov sa objavili v hrádzi na pravom brehu rieky Odra. Podľa doterajších informácií by mohlo týmto miestom pretekať do obytných zón zhruba sto metrov kubických vody za sekundu. Voda sa začala objavovať už aj v priestore od koryta rieky.

Hasiči se intenzivně snaží utěsnit protrženou hráz na soutoku Odry a Opavy v Ostravě. Voda totiž zaplavuje přilehlá území, a hrozí tak další evakuace a záchrana lidí z ohrožených městských částí Nová Ves, Mariánské Hory a Přívoz. Informovala o tom mluvčí města Gabriela Pokorná. pic.twitter.com/UPTEqBDIsy — Události Ostrava (@UdalostiOstrava) September 16, 2024

Výzvy pre občanov

Vedenie mesta vyzýva obyvateľov, aby do Ostravy nejazdili. Mnohé dopravné tepny sú pod vodou a neprejazdné. "Apelujeme na verejnosť, ak je to možné, aby v súčasnosti nejazdila do Ostravy, a to do zamestnania, škôl a podobne. Ľudia často mieria do zamestnania, a zisťujú, že daná spoločnosť nie je v prevádzke," uviedla hovorkyňa magistrátu Gabriela Pokorná.

"Školám sme nenariadili riaditeľské voľno, ale keď deti neprídu, bude to nejakým spôsobom akceptované," uviedol pre Blesk primátor Ostravy Jan Dohnal.

Rabovanie

Moravskosliezski policajti zaznamenali prvé prípady pokusu o rabovanie. "Bohužiaľ som bol pred malou chvíľou informovaný o prvých prípadoch pokusu o rabovanie. Dôrazne toto konanie odsudzujem! Ide o hyenizmus a nízkosť niektorých jedincov, ktorí zneužívajú nešťastie iných vo svoj prospech. Verím, že týchto sebeckých grázlov čakajú najtvrdšie postihy," uviedol hajtman kraja Josef Bělica.