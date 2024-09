Zákonodarcovia začali štvrtkové rokovanie diskusiou o cestovnom ruchu

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Pavel Neubauer)

Zároveň sa má zrušiť doterajšie poskytovanie investičnej pomoci pre oblasť cestovného ruchu. Jedným z cieľov je aj podpora zavádzania nových pravidelných leteckých spojení, čím sa má zvýšiť dostupnosť, atraktivita a podiel prenocovaní zahraničných návštevníkov v SR.

archívne video

Každý štvrtý Slovák, ktorý trávi dovolenku na Slovensku, ju trávi práve v Žilinskom kraji, tvrdí štátny tajomník pre cestovný ruch Marek Harbuľák (Zdroj: TASR/Daniel Stehlík)

Zákonodarcov popoludní čaká tradičná hodina otázok. Venovať by sa mali aj správe o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2023. Na programe je vo štvrtok aj návrh Rastislava Krátkeho (Slovensko, Za ľudí, KÚ) na prijatie uznesenia k uzneseniu Európskeho parlamentu z 11. apríla o začlenení práva na umelé prerušenie tehotenstva do Charty základných práv Európskej únie.