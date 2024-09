NEUVERITEĽNÉ! Seniorka (62) TAKTO naletela podvodníkovi: Z okna vyhodila v igelitke 100-tisíc eur

"62-ročnú seniorku z Prievidze kontaktoval neznámy páchateľ prostredníctvom mobilného telefónu. Využil jej vyšší vek a oslovil ju ´starká´, čo ju presvedčilo, že volá jej vnuk Šimon. Páchateľ jej povedal, že spolu s matkou potrebujú veľkú sumu peňazí, pretože si niečo kúpili a musia do siedmich minút vložiť peniaze do banky. Navrhol jej, aby všetky peniaze, ktoré má doma, vložila do igelitovej tašky, čo seniorka počas hovoru aj urobila," opisuje trenčianska krajská polícia. Dodáva, že seniorka vložila do tašky 100-tisíc eur, z toho približne 50-tisíc eur boli jej úspory a približne 50-tisíc eur úspory jej dcéry.

"Páchateľ následne seniorke povedal, aby vyšla na balkón a zakričala meno Milan. V tom momente pribehol druhý páchateľ pod balkón a seniorka mu vyhodila tašku s peniazmi," pokračuje polícia s tým že neznámy páchateľ tašku vzal a odišiel na neznáme miesto.

84-ročný dôchodca na podvodný telefonát nenaletel

Overené praktiky skúšali podvodníci aj v trnavskom kraji. Trnavské operačné stredisko prijalo oznámenie o podvodnom telefonáte v okrese Senica. 84-ročný pán ale nenaletel a finančnú hotovosť neodovzdal, uvádza trnavská krajská polícia.

"Dôchodcovi mali zavolať z neznámeho čísla. Ženským hlasom mu povedali, že jeho dcéra mala dopravnú nehodu, a je nevyhnutné, aby zaplatil 5-tisíc eur. Starší pán však nespanikáril a namiesto toho, aby si pripravil hotovosť, si išiel informácie preveriť k zaťovi. Ten hneď vedel, že ide o podvod a obrátil sa na políciu," informuje s tým, že policajti takéto konanie osôb preverujú v súvislosti s trestným činom podvodu a intenzívne pracujú na zistení totožnosti podvodníkov.

Vždy si overte, či sú skutočnosti založené na pravde

Polícia preto opätovne aj v nadväznosti na tento prípad pripomína, aby ste si vždy overili, či skutočnosti, uvádzané v telefonickom rozhovore s neznámou osobou, sú založené na pravde. "V žiadnom prípade neverte neznámym osobám, aj keď majú o vás a vašich blízkych podrobné informácie," varuje.

"V prípade akýchkoľvek pochybností si overte informácie u svojich príbuzných alebo okamžite informujte políciu na tiesňovej linke 158, ktorá preverí vám podané informácie a zabezpečí všetko potrebné, aby nedošlo k takémuto protiprávnemu konaniu," dodáva polícia a zároveň žiada verejnosť, aby informovali svojich rodičov, starých rodičov, známych, o častých praktikách podvodníkov a aby v takýchto prípadoch si najprv preverili informácie u príbuzných alebo aby ihneď informovali políciu. "Vo veľkej miere práve včasná informovanosť dokáže zachrániť seniorom ich ťažko ušetrené úspory," konštatuje na záver.