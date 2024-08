Daňový bonus pre rodičov vláda poriadne okresala: Pozrite si v TABUĽKE, o koľko menej budete dostávať od januára!

Už v roku 2025 sa tak suma z maximálnych 140 eur na jedno dieťa zníži na 100 eur a aj to len pre deti do 15 rokov. Na staršie deti budú dostávať rodičia už iba maximálne 50 eur, čo je o 90 eur menej ako v tomto roku. Vláda sa pre tento krok rozhodla ešte začiatkom tohto roka v súvislosti s konsolidáciou verejných financií. V tabuľke na to upozornil odborník na sociálnu politiku Jozef Mihál.

V minulosti prešlo vyplácanie daňového bonusu viacerými zmenami. Od júla 2022 bola jeho výška 70 eur pre deti do 15 rokov a 40 eur pre staršie deti, v roku 2023 ho vláda Igora Matoviča zdvihla na maximálnych 140 eur pre deti do 18 rokov a 50 eur pre deti nad 18 rokov.

archívne video

Minister Matovič v prípade pomoci rodinám vytiahol na SaSkárov excelovskú tabuľku (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Podľa zákona si daňový bonus na dieťa môže uplatniť daňovník a to na každé vyživované dieťa. Výška bonusu vychádza z veku dieťaťa a z výšky základu dane, respektíve čiastkového základu dane, ktorý je krátený príslušným percentom. Výška tohto percenta sa následne uplatní v závislosti od počtu vyživovaných detí. Vek dieťaťa určí zákonom stanovenú mesačnú sumu daňového bonusu. Suma základu dane vypočítaná príslušným percentom následne určí, či si môže daňovník čerpať 100 percent sumy daňového bonusu, alebo menej.