TRHLINA pri predčasných dôchodkoch! Doplatila na ňu žena zo Záhoria, skončila bez príjmu

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images, TASR - Martin Baumann)

BRATISLAVA - Mnoho ľudí sa rozhodlo odísť do predčasného dôchodku. Dôvodom sú buď výhodné podmienky, alebo sa týmto spôsobom rozhodli odísť zo zamestnania, kde neboli spokojní. Predčasná penzia však má svoje trhliny, na ktoré doplatila aj žena zo Záhoria. Na Sociálnej poisťovni sa vopred informovala, že spĺňa podmienky na odchod do predčasného dôchodku. Po ukončení pracovného pomeru však na to kruto doplatila, žiadosť o penziu jej nakoniec zamietli. Zostala tak bez príjmu.

archívne video

Dôchodcovia dostanú tento rok 13. dôchodok vo výške 606,30 eura, tvrdí Erik Tomáš (Zdroj: TASR/Martina Kriková)

Nástraha pri odchode do predčasného dôchodku. Aj tak by sa dala nazvať podmienka "byť bez zamestnania", ktorú musíte splniť, aby ste mohli požiadať o predčasný dôchodok. Ako informujú tvnoviny.sk, doplatila na to žena zo Záhoria. Pani Dagmar sa vopred na Sociálnej poisťovni informovala, či spĺňa podmienky na odchod do predčasného dôchodku, na čo dostala pozitívnu odpoveď.

Keď na základe toho odišla z práce a čakala dlhé týždne na rozhodnutie, žiadosť o penziu jej zamietli s tým, že podmienky nespĺňa. „Vnímam to ako veľkú krivdu. Nemám prácu, nemám žiaden príjem, ani dôchodok. Nemám nárok na podporu,“ povedala pre tvnoviny Dagmar.

(Zdroj: Getty Images)

Na situáciu zareagovala aj samotná Sociálna poisťovňa. „Pokiaľ si niekto požiada o vypracovanie informácií pre potreby predčasného dôchodku, vychádzame z údajov. Pozor, ale to pravé zisťovanie nastáva až konaním o dôchodok, môže vystúpiť skutočnosť, o ktorej sme nevedeli,“ vysvetlil pre TV Markíza hovorca sociálnej poisťovne Martin Kontúr. Poisťovňa občanov tiež upozorňuje, že dopredu, kým nepodajú samotnú žiadosť, im to na sto percent povedať nevie. „Vnímame to ako systémový problém,“ priznal Kontúr. "Je to dlhodobý problém, ktorý chceme systémovo riešiť," reaguje na situáciu aj hovorkyňa rezortu práce Natália Jachym Holubová.

Podľa odborníka by sa mala podmienka odchodu zo zamestnania zrušiť

Podľa odborníka na sociálnu politiku a bývalého ministra práce Jozefa Mihála tento prípad potvrdzuje, že podmienka na priznanie predčasného starobného dôchodku - opustiť svoje zamestnanie alebo podnikanie - je dnes nezmyselná a mala by byť okamžite zrušená. "Sťažujú sa aj zamestnávatelia, pretože takto zbytočne prišli a prichádzajú o desaťtisíce skúsených a osvedčených zamestnancov, ktorí chceli a mohli ďalej pracovať," dodáva.

Jozef Mihál (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Poukázal na to, že ide o nezmysel aj z pohľadu štátu. "Pri hrubej mzde skúseného pracovníka na úrovni 1 500 eur mesačne v hrubom štát prichádza o 201 eur na odvodoch zamestnanca, 543 eur na odvodoch zamestnávateľa a 157 eur na dani z príjmu zamestnanca," uvádza príklad a dodáva, že v tomto prípade štát príde o sumu 901 eur mesačne.