Šokujúce zistenie! Vyvrátili najväčšiu bratislavskú legendu: Najslávnejšia kapela sveta u nás nikdy nebola

Legendárna skupina The Beatles (Zdroj: Twitter/Best Beatles Radio)

Už niekoľko desaťročí koluje v Bratislave legenda o tom, že v roku 1965 na naše územie priletela svetoznáma kapela The Beatles. Viaceré médiá v minulosti informovali o tom, že počas nakrúcania filmu Help, mala kapela priletieť do Viedne a odtiaľ sa presunúť do rakúskych Álp, kde sa film natáčal. To sa im však nepodarilo. Viedenské letisko kvôli zlým poveternostným podmienkam lietadlo, na ktorom sa nachádzala kapela The Beatles, neprijalo, a tak museli pristáť na inom letisku.

The Beatles (Zdroj: SITA)

Traduje sa, že dôsledkom toho bol pilot nútený pristáť na bratislavskom letisku. O jeho príchode však v tom čase nikto neinformoval, a tak mal byť príchod Johna, Paula, Georga a Ringa v socialistickej krajine utajený. Po ich prílete všetci štyria nasadli do čiernej limuzíny a prešli cez Bratislavu na československo-rakúske hranice a odtiaľ priamo na miesto nakrúcania.

Všetko bolo inak

Najslávnejšia bratislavská legenda je však podľa všetkého hoax a v skutočnosti tu kapela The Beatles nikdy nebola. Stránka Hoaxy a podvody sa pokúsili zistiť ako to v skutočnosti v roku 1965 bolo. Kontaktovali tak Marka Lewisohna, medzinárodne uznávaného historika Beatles. Ten túto legendu vyvrátil. „Nestalo sa to. Existuje filmový záznam z ich príletu do Salzburgu. Lietadlo pristáva, Beatlesáci vystupujú, Rakúšania jasajú,“ povedal pre sociálnu sieť Hoaxy a podvody.