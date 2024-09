Obľúbená zásielková spoločnosť prichádza s obrovskou ZMENOU! FOTO Mení dizajn, takto bude vyzerať

(Zdroj: Packeta.sk)

“Len nedávno sme oznámili náš cieľ do niekoľkých mesiacov postaviť po celom Slovensku 1 000 nových Z-BOXov, aby sme boli ešte lepšie pripravení na nadchádzajúcu vianočnú sezónu a zákazníkom včas doručili všetky darčeky objednané z e-shopov aj v tie najvyťaženejšie dni. O to dôležitejšie je pre nás Z-BOXy budovať zodpovedne, aby neškodili podobe našich miest. Máme k dispozícii 6 nových vizuálov, z ktorých budeme citlivo vyberať tak, aby vzhľad ideálne zapadol do konkrétnej lokality,” vysvetľuje Alexander Jančo, výkonný riaditeľ Packety.

Tradičný červený polep na nových Z-BOXoch nahradí biela, béžová alebo sivá, ktoré dokážu lepšie splývať s fasádami rezidenčných projektov alebo administratívnych budov. Ako ďalej približuje spoločnosť, pre Z-BOXy umiestnené v parkoch alebo zelených lokalitách zas bude k dispozícii tmavozelený alebo svetlozelený polep.

Šiesta farebná verzia bude môcť byť plne prispôsobená partnerom alebo špecifickej lokalite. V praxi tak môže takýto Z-BOX dostať dizajn s ilustráciou rešpektujúcou danú lokalitu, napríklad panorámu Bratislavského hradu či kresbu parku so stromami a lavičkami. Možné je tiež vytvorenie špecifického vizuálu s fotkou vo farbách partnera či konkrétneho miesta. “Niektoré lokality pre naše nové Z-BOXy stále hľadáme. Desiatky pribudnú aj pri obchodoch Kaufland či Lidl a ozývajú sa nám tiež developeri nových rezidenčných a administratívnych projektov. Radi spoločne nájdeme riešenie, ktoré ideálne zapadne do ich dizajnu.” hovorí Jančo.

Packeta už vlani spolupracovala s mestami aj súkromnými spoločnosťami. Mnohé Z-BOXy majú v hornej časti solárne panely, vďaka ktorým sú energeticky plne sebestačné a môžu tak byť umiestnené prakticky kdekoľvek. “Zákazníci ich však nikdy nebudú hľadať zbytočne dlho. V našej mobilnej aplikácii Packeta vždy nájdu ich presnú lokalitu aj s fotografiami konkrétneho Z-BOXu,” pripomína výkonný riaditeľ Packety.

Okrem obrovskej expanzie po celom Slovensku a nového vizuálu Z-BOXov tento rok cez leto spoločnosť oznámila, že na výdajné boxy pribudnú aj klávesnice, aby si zákazníci vedeli vydvihnúť zásielky aj bez telefónu. Nainštalovať na všetky výdajné boxy ich majú do konca roka. Zákazníkovi tak bude na otvorenie schránky stačiť zadať kód z mobilnej aplikácie Packeta alebo SMS.

