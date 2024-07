V živej pamäti! Pád stanu na Pohode pripomenul obrovskú tragédiu: O život prišli dvaja návštevníci

(Zdroj: archív Topky)

Slovenskom sa v piatok večer prehnali intenzívne búrky, ktoré spôsobili obrovské škody. Mohutným dažďom a silnému vetru sa nevyhol ani Trenčín, kde sa tento rok konal známy hudobný festival Pohoda. Extrémne počasie spôsobilo, že sa krátko po ôsmej hodine zrútil jeden zo stanov a zavalil ľudí, ktorí sa pod ním skrývali. Záchranári na mieste ošetrili 15 ľudí s prevažne ľahšími zranenia a 14 z nich transportovali do nemocníc v Trenčíne. Dve ženy utrpeli vážnejšie zranenia.

Hrôzostrašné chvíle pripomínajú tragický rok 2009, kedy taktiež došlo k pádu stanu. Festival Bažant Pohoda vtedy oslavoval 13- ročník a konal sa 18. júla 2009 v Trenčíne. V osudný deň sa k okoliu blížila silná búrka. Organizátori preto odporučili rodičom s deťmi, aby festival opustili. Niektorí sa ukryli práve pod osudný stan. Nápor vetra vtedy dosiahol rýchlosť neuveriteľných 72 km za hodinu čo spôsobilo, že sa bočná stena stanu zdvihla a celá konštrukcia padla.

Galéria: Na festivale Pohoda sa v roku 2009 zrútil stan



Zobraziť galériu (7)

Na mieste vtedy zahynul 29-ročný Martin K z Piešťan. Ďalších troch ľudí s ťažkými zraneniami previezli do nemocníc. Jednou z nich bola aj len 19-ročná Nikola K., ktorú sa lekári pokúšali zachrániť. Po niekoľkých dňoch však, žiaľ, zomrela. Záchranári ošetrili desiatky ďalších účastníkov, ktorí utrpeli ľahšie zranenia.

Marián pre topky.sk poznamenal, že hoci tohtoročná hrôza, našťastie, neskončila tragédiou, nápor počasia bol oveľa silnejší. "Bol som na Pohode aj v roku 2009. Hoci to bolo pred 15-timi rokmi a bol som vtedy oveľa mladší, zdá sa mi, že intenzita vetra bola omnoho menšia. Počasie tento rok skutočne ukázalo svoju silu a bolo to strašné. My sme sa ukrývali vo svojom stane," poznamenal.

Súdny proces neskončil

V roku 2010 polícia v dôsledku tragickej udalosti z roku 2009 na festivale Pohoda obvinila z trestného činu všeobecného ohrozenia majiteľa nemeckej firmy, ktorá daný stan prevádzkovala. „Potreba nainštalovania bočných stien stanu vo víchrici bola uvedená v bode 16 a 19 Zmluvy. Tieto povinnosti zo strany organizátora festivalu neboli splnené,“ argumentovala podľa portálu rtvs.sk právna zástupkyňa staviteľa stanu Darina Karábová.

Kauza sa po desiatich rokoch dostala na okresný súd v Trenčíne, ktorý prerušil trestné stíhanie. Neskôr vtedajšiu sudkyňu potrestali za prieťahy v konaní. Prípad sa opäť začal riešiť v roku 2018 jedy Ministerstvo spravodlivosti zaevidovalo podnet proti majiteľovi firmy, ktorá daný stan dodala. Rezort ho ale odmietol a celý prípad vrátil na okresný dús. Ani po tak dlhej dobe tak situácia ešte stále nie je vyriešená a súdny proces pokračuje. Riaditeľ festivalu už s danou firmou nespolupracuje.