Horor na festivale, ženu našli v kaluži krvi a bez nohavičiek: Prosí o pomoc! Nevie, čo sa stalo

(Zdroj: SITA, Instagram)

KOŠICE - Žena si chcela užiť príjemný víkend so svojimi priateľmi na festivale. Ani vo sne by nečakala, čo sa jej stane. Od svojich známych sa odtrhla na malú chvíľu, aby išla na WC. Poslednú spomienku má ako sa obliekla. Našli ju v kaluži krvi a bez nohavičiek.

Žena sa v piatok 12.7 vybrala na festival na Zemplínsku Šíravu, aby si užila leto a dobrú hudbu. Ani vo sne by ju však nenapadlo, čo sa tam stane. "Okolo polnoci som sa oddelila od kamarátov a išla som sama na záchod. Posledná spomienka, čo mám je, že som sa naspäť obliekala. Neviem, čo sa stalo," poznamenala na sociálnej sieti.

Od daného momentu si nič nepamätá. Nájsť ju však mali v bezvedomí, v kaluži krvi a bez nohavičiek. "Našli ma asi o hodinu neskôr v bezvedomí v kaluži krvi a nahú bez nohavičiek. Prebrala som sa až nadránom v nemocnici. Neviem, čo sa stalo, ako sa to stalo, ani kto mi zavolal zachránku," dodala. Podľa jej slov má zdravotné problémy a trpí anémiou. Má aj hypoglykémiu a tak sa jej stáva, že odpadne. Väčšinou to však vie odhadnúť a príde nejaká predzvesť, že ide do kolapsu. Na nič také sa však nepamätá.

"Samozrejme som mala trošku vypité, ale nevypila som toho veľa, ani som na tom festivale nebola nejako dlho, kým sa to stalo. Mám hlbokú tresnú ranu v hlave. Znalec sa vyjadril tak, že to mohlo byť buď napadnutie alebo silný pád na ostrú hranu. V nemocnici mi gynekologické testy nerobili a kým som sa dostala ku svojej gynekologičke, bolo už neskoro," dodala úbohá žena, ktorá nevie, čo má robiť. Snaží sa zistiť o svojom zážitku pravdu a preto vyzvala ľudí na sociálnej sieti, aby jej pomohli.

"Stále čakám na výsledky z toxikológie Preto je moja posledná možnosť sa takto verejne pýtať ľudí či náhodou nevedia, čo sa stalo. Prosím, ak ste niečo videli alebo poznáte ľudí, ktorí boli taktiež na festivale, skúste sa ich opýtať, či o niečom nevedia," poznamenala. Žene sa okamžite začali ozývať ľudia avšak verzie, ku ktorým sa dopátrala, sa líšia. "Prišlo mi neskutočne veľké množstvo správ o tom, čo sa stalo a všetky sa navzájom popierajú. Zároveň sa navzájom popiera to, čo sa stalo podľa informácií, ktoré má vedenie festivalu a to, čo videli udajní svedkovia. Som z toho unavená, a preto to už ďalej nechcem riešit. Chcem sa zmieriť s tým, čo sa stalo. Uzdraviť sa a ísť ďalej."

Stanovisko festivalu

K celému incidentu sa vyjadril aj festival. Ten cudzie zavinenie vylúčil. "Sme v osobnom kontakte s poškodenou osobou, s ktorou sme nadviazali kontakt a vylúčili cudzie zavinenie. Akýkoľvek finálny výsledok a stanovisko však môžu vydať iba príslušné štátne orgány. Na mieste jej bola okamžite poskytnutá prvá pomoc privolanou SBS Crew, ktorá bola počas celého festivalu prítomná na mieste zranenia. Po zranení bola prevezená do nemocnice, kde bola pri vedomí a komunikovala s jedným z našich zdravotníkov. Vždy sme robili a budeme robiť maximum pre ochranu zdravia a bezpečnosti každej zúčastnenej osoby," poznamenali na sociálnej sieti.

Ako zároveň dodali, "ďakujeme vám, že nám pomáhate a píšete o všetkom, čo posilňuje našu súdržnosť. To nás nesmierne teší! Ak má niekto z vás nejaké informácie alebo pri incidente bol budeme vďačný za akékoľvek informácie a zároveň prosíme vás, aby ste zbytočne nešírili žiadne dezinformácie a zachovali pokoj."

Ahojte priatelia, @vibefestival a @redroom.label sú organizácie, ktoré sa snažia vychovávať svojich fanúšikov a... Posted by VIBE Festival on Tuesday, July 16, 2024

Policajti o skutku nevedeli

Hovorkyňa Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach poznamenala, že o neprijali žiadne oznámenie o skutku. Incidentom sa však budú zaoberať. "Monitorovaním sociálnych sietí policajti získali o takomto incidente vedomosť, a z uvedeného dôvodu začali vec preverovať. Podľa doposiaľ získaných informácií bola osoba návštevníčkou festivalu na Zemplínskej Šírave, kde pravdepodobne po požití väčšieho množstva alkoholu (nakoľko bola pod značným vplyvom alkoholu) v priestoroch toalety stratila rovnováhu a spadla na podlahu bez cudzieho zavinenia, pričom si udrela hlavu o dlažbu," poznamenala.

Žene okamžite privolali zdravotníkov. "Okamžite boli pri nej pracovníci zdravotnej služby, ktorí sa nachádzajú v priestoroch, kde k udalosti došlo, ktorí videli, že ma spustenú bielizeň a pre lepšiu manipuláciu s telom jej bielizeň dali celkom dole. Nakoľko ide o profesionálny zdravotnícky personál, toto ich konanie bolo z profesionálneho hľadiska normálne. Po zistení, že ide o úraz hlavy, privolali na miesto RZP, a až do ich príchodu osobe poskytovali prvú pomoc, dali ju do stabilizovanej polohy a v čase okolo 02.00 hod. bola prevezená RZP na urgentný príjem do nemocnice v Michalovciach, kde neuvádzala žiadne užitie drog ani znásilnenie. Vykonanými úkonmi nebolo preukázané, že na osobe bol spáchaný trestný čin alebo iné protiprávne konanie," dodala hovorkyňa.