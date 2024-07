Vo viacerých okresoch sa zvýšila výstraha pred búrkou na 2. stupeň

Ilustračné foto (Zdroj: unsplash.com/Johannes Plenio)

Búrky v lokalitách s vydanou výstrahou druhého stupňa môžu byť spojené s prudkým lejakom s intenzitou 30 až 50 milimetrov za polhodinu, s nárazmi vetra s rýchlosťou 70 až 110 kilometrov za hodinu a s krúpami. Naďalej platí aj výstraha prvého stupňa pred búrkami. Týka sa zvyšku východného Slovenska a niektorých okresov na juhu Banskobystrického kraja. Výstrahy druhého stupňa platia do 18.00 h, no naďalej až do pondelka (15. 7.) môžu hroziť slabšie búrky.

(Zdroj: shmu.sk)

Výstrahy pred vysokými teplotami trvajú do 19.00 h. Výstraha prvého stupňa pred teplotami platí pre viaceré okresy Trnavského a Prešovského kraja. Teplota tu môže dosiahnuť 33 až 34 stupňov Celzia.

SHMÚ tiež vydal výstrahu prvého stupňa pred prívalovými povodňami pre okresy Stará Ľubovňa, Kežmarok a Brezno.