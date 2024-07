MIMORIADNE pátranie po 27-ročnom Jánovi! Po nehode zmizol: Blízki sa obávajú, že je zranený

(Zdroj: FB/Dopravný servis, Polícia SR)

Len 27-ročný Ján dnes zmizol po dopravnej nehode. “Dnes v ranných hodinách po dopravnej nehode na zjazde z diaľnice D1 (zjazd Košice východ v smere od Bidoviec) sa stratil náš kamarát Janko (27 r.). Opustil značne havarované auto a s najväčšou pravdepodobnosťou v šoku, možno so zraneniami, sa vybral neznámym smerom,” napísal jeho známy na sociálnej sieti a poprosil o zdieľanie.

Do pátrania sa pripojila aj polícia. “Momentálne sa do pátrania zapojil policajný zbor aj armádne zložky. Prosím, ak ste ho náhodou niekde videli, oznámte to na polícii na číslo 158. Len pre info. Jeho mobil ostal v aute, čiže podľa mobilu ho nevieme lokalizovať,” dodal.

V tejto súvislosti sme kontaktovali políciu. Na odpovede stále čakáme.