Polícia pátra po Matúšovi Belisovi z Veľkých Uheriec: Nevideli ho už skoro mesiac!

Polícia pátra (Zdroj: Topky.sk)

Muž odišiel do Švajčiarska na návštevu svojej sestry a cykloturistiku. "So svojou sestrou bol naposledy v kontakte 5. júla vo švajčiarskej obci Bad Zurzach, kde sa s ňou rozlúčil. Následne vo svojej ceste pokračoval na bicykli z Bad Zurzachu cez Dielsdorf do Zürichu. Odtiaľ mal ísť vlakom do Rakúska a následne bicyklom na Slovensko," priblížila Kuzmová.

(Zdroj: TASR/KR PZ v Trenčíne)

Ak máte informácie, ohláste ich na polícii

Nezvestný meria 180 centimetrov a váži 90 kilogramov. Má tmavé vlasy krátkej dĺžky, hnedé oči a veľkú dlhú bradu tmavej farby. Naposledy mal na sebe oblečené čierne tričko, čierne trojštvrťové cyklistické nohavice, obuté mal biele botasky. So sebou mal čierny batoh s oranžovým lemovaním, zrkadlové slnečné okuliare tmavej farby, bielo-šedú cyklistickú prilbu, horský bicykel červeno-čiernej farby a mobilný telefón.

"Akékoľvek informácie o nezvestnom ohláste na známom čísle 158 alebo formou súkromnej správy na stránke Polícia SR - Trenčiansky kraj na sociálnej sieti," vyzvala verejnosť Kuzmová.