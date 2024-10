OSUDOVÁ chyba: Opitý otec (25) ZABIL dcéru (†5) aj syna (†6), počas JAZDY mu vypadli z auta! Na súde sa snažil obhájiť

Dopravná nehoda pri Vyškove v ČR. Opitý otec (25) zabil dve svoje deti. Po takmer štyroch mesiacoch si vypočul verdikt na súde (Zdroj: Policie ČR)

V lete počas jedného júnového večera sa otec štyroch detí vybral na nákup do Vyškova neďaleko Brna. Do auta mu ale na poslednú chvíľu vliezli aj syn (†6) a dcéra (†5). Otec sa ale ponáhľal a deti nevedel dostať deti von z auta. Český denník iDNES informuje, že aj napriek tomu, že nemal na zadných sedadlách autosedačky, vybral sa na nákup aj s nimi.

Opitému otcovi vypadli z auta počas jazdy dve deti (Zdroj: Policie ČR)

Po pár kilometroch sa rozhodol pridať. Na ceste súbežnej s diaľnicou D1 neďaleko Rousínova sa rozhodol predbiehať iné vozidlo. Aj keď bola na tomto úseku maximálna povolená rýchlosť 60 km/h, otec sa rútil na svojej Mazde vyše 140 km/h. Pri predbiehacom manévri stratil nad vozidlom kontrolu a narazil do stromu. Auto sa následne niekoľkokrát prevrátilo. Deti neboli vzadu ani pripútané. Vypadli z auta a na mieste zomreli. Otec a ďalší dospelý spolujazdec vyviazli s početnými zraneniami.

Policajti namerali otcovi vodičovi po príchode na miesto nehody viac ako 1,5 promile alkoholu v krvi. Následný druhý test ukázal ešte vyššiu hodnotu. "Nedošlo tu k bežnej dopravnej nehode s následkom smrti. Je úplne evidentné, že obžalovaný si počínal veľmi hazardérskym spôsobom, pričom životy svojich detí nechal napospas osudu. Upustil uzdu svojej vášne pre rýchlu jazdu," vyhlásil počas utorkového pojednávania (29. október) sudca Karel Menšík.

Dojemným slovám obžaloba neverila

Obžalovaný chcel na súde prečítať svoju pripravenú reč priamo z papiera, no sudca ho upozornil, aby tak nekonal. "Okamžite by som vymenil svoj život za život mojich detí. Touto strašnou udalosťou trpí celá rodina. Deti som nadovšetko miloval, pre moje správanie neexistuje žiadne ospravedlnenie a urobil by som čokoľvek, aby som to vrátil späť," vyhlásil obžalovaný otec, ktorý sa priznal ku všetkému, čo mu dávala protistrana za vinu.

Žalobca neveril ani slovu z úst obžalovaného. Ako pripomenul, pri vyšetrovaní sa otec zabitých detí vyhováral, že dopravnú nehodu zavinila iná vodička, ktorá v tom čase prechádzala okolo.

Cestný pirát

Obhajca obžalovaného požadoval na súde podmienečný trest. "Môj klient nie je chladnokrvný darebák. Je to normálny bezúhonný občan, ktorý sa dostal do veľmi zložitej situácie," povedal plne si vedomý toho, že obžalovaný sa už v minulosti trikrát dopustil jazdy pod vplyvom alkoholu. Toto navyše nebola jeho prvá jazda s nepripútanými deťmi na zadnom sedadle. "Pred osudnou dopravnou nehodou mal už nazbieraných 11 trestných bodov, pričom držiteľom vodičského preukazu je len tri roky," priblížil štátny prokurátor Radek Hůlka.

Okresný súd vo Vyškove udelil obžalovanému otcovi (25) nepodmienečný trest odňatia slobody v trvaní sedem rokov a dva mesiace. Navyše musí zaplatiť aj majetkovú ujmu pre dvoch súrodencov zosnulých detí vo výške troch miliónov českých korun (118 252,50 eur). Obžalovaný sa na verdikt odvolal, no sudca poznamenal, že výšku trestu už nie je možné odvolaním napadnúť.