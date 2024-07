Ďalšia hrôza na Pohode! Mamičku s dieťaťom ľudia chránili vlastným telom: V búrke sa nedalo ani kráčať

Po intenzívnej búrke ľudia odchádzajú z areálu (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

Slovenskom sa včera prehnala intenzívna a silná búrka, ktorá vyčíňala aj v Trenčíne, kde sa odohrával festival Pohoda. Mohutnému vyčíňaniu počasia sa nevyhli ani účastníci festival, kde krátko po 20:00 hodine spadol stan. Okamihy hrôzy, ktoré v stane zažívali, opísal očitý svedok zo stanu.

Okamihy hrôzy však zažívali aj ďalší účastníci, ktorí sa pokúšali z miesta dostať čo najrýchlejšie. "Stihla som vyjsť z areálu v prúde ľudí. Búrka nás však zachytila v strede cesty k autám. Vietor bol taký silný, že sa nedalo kráčať. Tak sme sa viacerí schovali za odstavený minivan, aby sme prečkali najhoršie," poznamenala jedna z účastníčok Lucia.

Následky búrky po zrušenom festivale Pohoda (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

Im sa darilo pred silným dažďom schovať, avšak zazreli úbohú mamičku, ktorá nedokázala ujsť so svojim dieťaťom v kočíku. Rozhodla sa ho chrániť vlastným telom. "Mamička s dieťatkom v kočíku už nevládala dobehnúť. Tak sa len schúlila na chodníku nad kočík, vzápätí sa k nej pridali ďalší a vytvorili ochranu nad dieťatkom. Dve dievčiny, stojace vedľa mňa im ukazovali, že sa môžu presunúť k nám. To už bol víchor taký silný, že to nebolo možné," opísala hrôzostrašný zážitok Lucia.