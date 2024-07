Obrovské zlyhanie organizátorov festivalu Pohoda? Tvrdá kritika, čakali na apokalypsu: Kapela ich bráni, urobili maximum

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Trenčiansky kraj)

Intenzívne búrky, mohutné lejaky a silný vietor, ktoré včera zasiahli Slovensko, brali všetko, čo im vošlo pod ruku. Počasie zastihlo aj návštevníkov festivalu Pohoda, ktorí nedokázali z miesta ujsť. Tí, čo sa snažili schovať, sa len modlili, aby sa konštrukcie na nich nezrútili. Jeden z veľkých stanov sa napokon zrútil.

Poplach na festivale Pohoda (Zdroj: Tip čitateľa)

Pád stanu si vyžiadal 15 zranených. "Na mieste nami vyslaní záchranári ošetrili 15 prevažne ľahšie zranených osôb (vo veku 19 - 49 rokov, z toho boli dvaja cudzinci) a následne 14 z nich transportovali do nemocníc v Trenčíne a Považskej Bystrici. Išlo prevažne o úrazy hlavy, pomliaždeniny horných a dolných končatín. Dve ženy (20r. a 24 r.) utrpeli vážnejšie zranenia - zlomeniny driekovej chrbtice a panvy," informovalo o tom Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky.

Apokalypse sa dalo zabrániť?

Jedna z účinkujúcich festivalu, známa česká herečka Iva Pazderková, ktorá vystupovala s Pražským výběrom, na sociálnej sieti tvrdo skritizovala organizátorov. "Niekoľko hodín sme vedeli, že tesne po konci koncertu príde nebezpečná búrka. Prišla. Vedeli to všetci vrátane organizátorov. Vo chvíli, keď vyzvali divákov (tisíce), aby sa schovali do áut, zostávalo 5 minút do 'Apokalypsy'," napísala rozhorčená herečka. Neskôr sa však rozhodla príspevok zmazať.

Ako uvádza blesk.cz produkčná im mala tvrdiť, že sa búrka snáď roztrhá v okolitých horách a nebudú musieť vôbec festival ukončiť. Okrem toho pripomenula udalosť z roku 2009, ktorý skončil tragicky a silný vietor zboril stan. Pri nešťastí zahynul 29-ročný muž a 52 ľudí utrpelo zranenia.

Pražský výběr sa dištancuje! Organizátori podľa nich nepochybili

Kapela Pražský výběr sa od vyjadrenia známej herečky dištancuje. "Iva a kapela vystupujú ako hosť, situáciu opísala tak, ako ju sama videla, no jej vyjadrenia nie sú vyjadreniami kapely Pražský výběr. Ohľadne toho, čo sa stalo v piatok na festivale, chceme jasne konštatovať, že organizátori urobili maximum pre to, aby následky ničivej búrky boli čo najmenšie. Boli sme organizátormi včas vyškolení, čo presne robiť, kam sa schovať, aby sme boli vystavení čo najmenšiemu nebezpečenstvu. Organizátori podľa nášho názoru odviedli maximálnu možnú prácu," poznamenali na sociálnej sieti.