Vláda vyčlenila vyše 1,6 milióna eur na projekty miest a obcí na Orave

Prioritnou témou rokovania bola analýza sociálno-ekonomickej situácie a vybraných problémov okresov Dolný Kubín, Námestovo a Tvrdošín s návrhmi na zlepšenie v sociálnej a hospodárskej oblasti. Ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) má podľa schváleného uznesenia za úlohu iniciovať vyhľadávanie strategických investorov prostredníctvom Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) a možnosti podpory etablovaných výrobných závodov v okresoch Dolný Kubín, Námestovo a Tvrdošín. V oblasti dopravnej infraštruktúry vláda skonštatovala dôležitosť pokračovania výstavby rýchlostných ciest D3 a R3 i plošnej obnovy mostov.

Minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smer-SD) má do konca októbra zabezpečiť vyhlásenie verejného obstarávania na dodávateľa správy EIA pre úsek rýchlostnej cesty R3 Oravský Podzámok - Dolný Kubín juh - križovatka D1, do konca roka vyhlásenie tendra pre oba ostávajúce úseky rýchlostnej cesty D3 Žilina Brodno - Kysucké Nové Mesto a Kysucké Nové Mesto – Oščadnica. V oblasti zdravotníctva vláda schválila poskytnutie finančnej podpory pre zachovanie ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast v Oravskej poliklinike Námestovo. Alokácia vo výške 200.000 eur má slúžiť na pokrytie osobných výdavkov na personál a prevádzkových nákladov.

Vicepremiér Robert Kaliňák (Smer-SD) označil príspevok na podporu fungovania detskej pohotovosti za nesystémovú, ale rozhodujúcu pomoc, pretože deti v okrese Námestovo musia mať dostatočnú zdravotnú starostlivosť v prípade urgentných ochorení. "I keď je to predovšetkým úloha vyššieho územného celku, vláda musela zasiahnuť, pretože v tomto regióne je najvyššia pôrodnosť a absencia detskej pohotovosti by bola zásadná," priblížil na tlačovej konferencii. Dodal, že príspevkom sa získal čas na to, aby následné ďalšie fungovanie detskej pohotovosti vyriešil samosprávny kraj. Kaliňák zároveň priblížil, že vláda vyčlenila peniaze aj na dokončenie cyklotrasy okolo Oravskej priehrady, čo má prispieť k zlepšeniu turistického ruchu v regióne. Podpora pre projekty miest a obcí má smerovať na športoviská, chodníky, ako aj obnovu kultúrnych domov či domov smútku. Členovia vlády sa podľa vicepremiéra stretli s jednotlivými primátormi a starostami ešte pred zasadnutím vlády a prešli si problematické otázky.

Ministerstvo kultúry SR má poskytnúť súčinnosť obci Sedliacka Dubová pri obnove ruiny kostola nad obcou, v spolupráci s ministrom cestovného ruchu a športu tiež hľadať možnosti financovania prípravy, projektovej dokumentácie a vybudovania vyhliadkovej veže a náučného chodníka v obci. Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a mládeže SR a Žilinskému samosprávnemu kraju vláda odporučila optimalizovať sieť škôl v kraji, aby vytvorila väčšie možnosti pre rozvoj duálneho vzdelávania a zefektívnila klaster vysokých škôl, umožňujúci výraznejšiu spoluprácu s firmami a efektívnejšie reagujúci na zmeny a výzvy v oblasti stredného školstva. "V oblasti lesného hospodárstva sa osobitne treba venovať prijatiu primeraných opatrení na ochranu lesov s cieľom zníženia ďalšieho šírenia škodlivých činiteľov a poškodenia lesov v prípadoch, kedy nastáva stav mimoriadnej situácie v lesoch," uviedla vláda v schválenom materiáli.