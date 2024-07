Hrôzostrašná bilancia! Z Hronu vytiahli v priebehu mesiaca 5 obetí: Čo sa stalo? Alžbetka mala len 6 rokov

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Prešovský kraj)

Leto ešte ani poriadne nezačalo, avšak vodné plochy už teraz lákajú množstvo ľudí, ktorí si chcú spríjemniť teplé dni. Mnohí si však neuvedomujú silu našich riek. V priebehu jedného mesiaca prišlo v Hrone o život až päť ľudí. Ešte začiatkom júna vyhasol v rieke život len 6-ročnej Alžbetky, ktorá sa tam vybrala hrať. Hron mal však po dažďoch vysokú hladinu. Dievčatko spadlo do vody a mimoriadne silný prúd ju začal unášať. Keď ju našli hasiči bolo už neskoro.

Ďalšia tragédia sa stala v sobotu 8. júna pri Šarovciach v okrese Levice. Začiatkom mesiaca sa v Hrone začalo topiť 7 ľudí. Dvaja bratia Marek (†20) a Ján (†22) sa im rozhodli pomôcť a postupne ich z vody vyťahovali. Keď sa však jeden z nich vybral pomôcť svojmu bratovi, obaja sa stratili pod hladinou. O pár dní hasiči z Hronu vytiahli bezvládne telá oboch bratov.

Na Hrone zahynul aj 35-ročný muž. Ten sa pohádal so svojou priateľkou a v štvrtok 13.6. 2024 večer skočil z mosta do rozbúrenej rieky. Podľa svedkov po skoku náhle zmizol. Hasiči aj polícia po ňom okamžite úpenlivo pátrali. Po pár dňoch našli jeho telo.

Tragicky dopadlo aj nedávne pátranie po 40-ročnom Jánovi, ktorý sa vydal so svojím 12-ročným synovcom v štvrtok 25.6. 2024 okúpať do rieky Hron. To, čo však prišlo o niekoľko minút, nikto nečakal. Obaja sa totiž začali topiť. Malému chlapcovi sa našťastie podarilo z vody vyviaznuť a dostať sa na breh. Keď sa však otočil, aby ho našiel, po ňom už nebolo ani stopy. Len 12-ročný chlapec tak privolal na miesto pomoc, ktorá začala po mužovi úpenlivo pátrať. Po pár hodinách sa potvrdili najhoršie správy. Muža našli, žiaľ, neskoro.