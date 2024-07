Hrôza na Hornáde! Muž sa chcel osviežiť spolu so svojím synom: Z vody sa už nevynoril, polícia po ňom pátra

Záchranári na Domaši stále hľadajú telo muža, ktorý skočil do vody (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Prešovský kraj)

KOŠICE - Jozef sa spoločne so svojím synom vybral počas slnečného piatku na chatu. Spoločne sa rozhodli, že sa osviežia v Hornáde. To, čo sa však stalo, nikto nečakal. Len o pár metrov ďalej sa totiž muž začal topiť a zmizol pod hladinou.

Sedemdesiatšesť ročný muž z Košíc v piatok 5.7. 2024 spoločne si spoločne so svojím synom vypili a skočili do búrlivej vody Hornádu, aby sa osviežili. Oni vo sne by ich však nenapadlo, že pre jedného z nich to budú posledné chvíle v živote. Jozef sa podľa informácií noviny.sk začal po asi 200 metroch topiť a zmizol pod vodnou hladinou.

"Ihneď po prijatí oznámenia boli na miesto vyslaní príslušníci Policajného zboru spolu so psovodom so služobným psom, ktorí v spolupráci s hasičmi prehľadávali nielen blízke okolie, ale aj breh rieky," poznamenala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru Košice Lenka Ivanová. Do pátrania sa pridali aj dobrovoľníci a známi dvojice. "Ako som počul, že sa stratil otec známych, neváhali sme a dali sme dokopy pátrací tím. Vyhlásili sme to v dedine a bola nad moje očakávanie - veľká účasť," poznamenal jeden z nich.

Napriek obrovskej snahe záchranárov sa však muža nepodarilo nájsť. Polícia na člnoch prehľadávala brehy riek, spadnuté stromy, konáre a aj vodu až po maďarsko-slovenskú hranicu. "O pomoc pri hľadaní nezvestného muža sme požiadali aj maďarských kolegov, nakoľko sa v blízkosti nachádzajú hranice s Maďarskom," dodala pre portál Ivanová.