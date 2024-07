Tragický záver pátrania! Jána našli mŕtveho: Hrôza, jeho 12-ročný synovec sa všetkému prizeral

(Zdroj: FB/Záchranný Systém Slovensko)

TEKOVSKÝ HRÁDOK - Muž sa so svojím 12-ročným synovcom vybral k vode. O pár minút na to sa malý chlapec prizeral, ako mizne pod hladinou. Najhoršie správy sa potvrdili, 40-ročného Jána našli mŕtveho.

Len pár metrov za rodinnými domami v Tekovskom Hrádku sa v štvrtok 25.6. 2024 kúpal 40-ročný Ján spolu so svojím 12-ročným synovcom. To, čo však prišlo o niekoľko minút, nikto nečakal. Obaja sa totiž začali topiť. Malému chlapcovi sa našťastie podarilo z vody vyviaznuť a dostať sa na breh.

Keď sa však otočil, aby ho našiel, po ňom už nebolo ani stopy. Len 12-ročný chlapec tak privolal na miesto pomoc, ktorá začala po mužovi úpenlivo pátrať. Po pár hodinách sa potvrdili najhoršie správy. Muža našli, žiaľ, neskoro.

"Smutný koniec pátrania na Hrone. Zúčastnili sme sa pátracej akcie na rieke Hron, ktorú organizovali OR PZ Levice a OKP Oddelenie Pátrania OR PZ Levice, Polícia SR - Nitriansky kraj a Poriečna Polícia Prezídia Policajného zboru Polícia SR - Bratislavský kraj. Pátrali sme pomocou sonaru z člnu, dronmi zo vzduchu, aj pod vodou, po nezvestnom mužovi z okresu Levice. Poriečna Polícia nasadila špeciálne vycvičeného psa, potápačov a člny. Pátranie bolo ukončené, keď bola osoba lokalizovaná, žiaľ neskoro," informoval o tom Záchranný systém Slovensko na sociálnej sieti. Pre topky.sk potvrdili, že išlo o 40-ročného muža, ktorý sa vo štvrtok kúpal spoločne so svojím synom v Hrone.

Informáciu potvrdila aj policajná hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre Viktória Borloková. "Telo nezvestného muža bolo v piatok vyplavené riekou Hron v obci Turá. Obhliadajúci lekár predbežne vylúčil cudzie zavinenie a nariadil vykonať zdravotno-bezpečnostnú pitvu," poznamenala.