Apokalypsa v Česku! VIDEO Bleskové povodne zmenili ulice na rieky: Evakuácie, zatopené domy a frustrovaní ľudia

Búrka udrela na Zlínsku v nedeľu po osemnástej hodine, výdatný dážď potom trval niekoľko hodín. Hasiči Zlínskeho kraje počas večera vyrážali k viac ako dvom stovkám udalostí spojených s počasím. Išlo okrem zaplavených ulíc a domov aj o zablokované cesty alebo vyvrátené stromy.

Vo Fryštáku sa inokedy drobný potôčik zmenil na živel. „Na vozovke dosahovala hladina rozvodneného potoka výšku jedného metra. Zatopených je v uliciach Holešovská a Dolnoveská vo Fryštáku niekoľko desiatok domov. Do nočných hodín hasiči chodili po jednotlivých domoch a zisťovali ich stav,“ priblížil v noci Novinkám.cz Tomáš Svozil z Hasičského záchranného zboru Zlínskeho kraja.

Podobná sitácia bola v asi o 5 kilometrov vzdialenej obci Racková. „Veľká voda v našej obci zaplavila okolo štyroch desiatok z celkového množstva zhruba tristo rodinných domov. Nejde len o pivnice a garáže. Mnohokrát sa dostala do prvého podlažia, miestami dosahovala hladina na prízemí domov až šesťdesiat centimetrov. Rozliala sa aj do sály obecného domu a do miestnej škôlky. V noci sa ale potok vrátil do vlastného koryta,“ popísal Novinkám pred polnocou starosta Rackovej s tým, že voda spôsobila škody za desiatky miliónov českých korún.

„Zasahovali sme hlavne na Kroměřížsku, Zlínsku a na územnom odbore Uherské Hradiště. Situácia sa potom pokračovala aj na Vsetínsku, kde evidujeme vyše štyridsať udalostí,“ infomovali hasiči zlínskeho kraja. Zaplavilo aj obec Žeranovice.

Obec Šišma sa poriadne nespamätala a zaplavila ju voda znova

Predchádzajúce tri dni upratovali obyvatelia obce Šišma na Přerovsku následky po bleskových povodniach, ktoré obec so zničujúcou silou postihli vo štvrtok večer. Ledva upratovanie dokončili, prišlo ďalšie búrkové pásmo a voda sa z koryta opäť vyliala. "Voda začala kulminovať, v nedeľu večer už zase hrozilo preliatie priehrady, tak sme vyhlásili okolo 22.00 h možnú evakuáciu, potom to ale začalo opadať. Búrka sa nám tu točila nad hlavami tu a späť. Máme v obci vyplavené záhrady, pivnice, odhalené sú plynovody pod mostkami aj elektroinštalácie,“ povedal dnes viceprimátor obce Pavel Zeman.

Podľa zástupcov obce výrazne pomohli tentoraz viaceré opatrenia. "Urobilo veľa, že bola priehrada vypustená, všetky autá sme odstránili od tokov a všetky nánosy za tie tri dni sme upratali, inak by sa všetky mostíky upchali. Je to v menšom meradle, ale tým, že to dostalo druhú vlnu, už sú cesty podmyté. Zasadá krízový štáb, riešime čo ďalej. Nepomôže to ani psychike tunajších ľudí, už nemôžeme. Už sme mysleli, že je to za nami. Mysleli sme, že len zaprší a vyčistí to cesty od prachu - tak nás to vyčistilo zase znova,“ doplnil viceprimátor Šišmy Pavel Zeman.

Podobná situácia nastala aj v neďalekých Kladníkoch, tam sa voda znovu dostala až do nehnuteľností. "Fungovali sme celú noc. Zase sa rozvodnil potok a opäť sa zaplavili niektoré nehnuteľnosti. Niekde to hasiči vrecovali, ale pretože tá zem je už tak nasáklá, opäť to letelo do nehnuteľností," povedal starosta Kladník David Štěpánek. Doplnil, že škody v obci ešte len bude zisťovať - sám musel bojovať s vodou v dome.

Zaplavené domy aj na južnej Morave

Búrky spôsobili problémy aj na južnej Morave. Ako informujú Novinky.cz, asi najväčšie škody utrpeli malé obce Milonice a susedné Hvězdlice, kde sa v nedeľu večer vyliala voda z potoka a začala zaplavovať domy. Hasiči sa snažili brániť postupu vody vreci s pieskom, ale nakoniec museli niekoľko miestnych evakuovať. Len v Miloniciach bolo v akcii 18 hasičských jednotiek.

