Český prezident Pavel o Maďarsku: Nemá takú silu, aby sprostredkovalo mierové rokovania

WASHINGTON - Ak by sa maďarskému premiérovi Viktorovi Orbánovi podarilo sprostredkovať mierové rokovania s Ruskom a Čínou, je potrebné ho oceniť. Takú silu a výtlak však Maďarsko nemá. Pred začiatkom summitu NATO vo Washingtone to na adresu Orbánových ciest do Moskvy a Pekingu povedal český prezident Petr Pavel, informuje spravodajkyňa TASR.

Cesty, s ktorými Orbán začal krátko po tom, ako Maďarsko prevzalo predsedníctvo v Rade EÚ, považuje český prezident Petr Pavel za jeho osobnú iniciatívu. "Viktor Orbán síce z pozície premiéra Maďarska teraz predsedá EÚ, ale EÚ mu k tomu nedala žiaden mandát, takže nemôže hovoriť za EÚ ani NATO," zdôraznil český prezident.

Orbán má podľa neho zrejme pocit, že môže sprostredkovať väčšiu ochotu Ruska, prípadne Číny k rokovaniu. "Ak by sa mu to podarilo, potom je, samozrejme, také úsilie potrebné oceniť, ale obávam sa, že Rusko aj Čína očakávajú skôr jasný hlas zo strany Spojených štátov, ktoré sú potom schopné dať garancie, na ktorých by sa prípadné rokovania dali stavať. Takú silu ani výtlak Maďarsko nemá," zhodnotil situáciu Pavel.

Stretol sa aj s ukrajinským prezidentom

V utorok už vo Washingtone absolvoval viacero rokovaní - stretol sa napríklad so zástupcami think tanku The Heritage Foundation a rokoval tiež s predsedom výboru Snemovne reprezentantov pre obranu kongresmanom Mikeom Rogersom. Maďarský premiér minulý v piatok pricestoval do Moskvy, kde sa stretol s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Tri dni predtým absolvoval stretnutie s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským v Kyjeve. Išlo o Orbánovu prvú návštevu Ukrajiny od začiatku ruskej invázie vo februári 2022. Z Moskvy zamieril do Číny a svoju cestu označil za "mierovú misiu 3.0". Predsedníctvo v Rade EÚ Maďarsko prevzalo 1. júla.