Zásadné novinky o zdravotnom stave Roberta Fica: Bude mať trvalé následky! Kaliňák prezradil viac

(Zdroj: Facebook/Robert Fico)

Prvé slová premiéra po atentáte (Zdroj: Facebook/Robert Fico )

Jeden a pol mesiaca od atentátu na premiéra prezradil viac o jeho aktuálnom stave minister obrany Robert Kaliňák v diskusnej relácii RTVS O päť minút 12. „Nedá sa povedať že by išlo všetko úplne podľa plánu, ale môžem povedať, že sa ten stav natoľko zlepšil, že sa pán premiér aktívne zapol do disuksií k samitu, ktorý bol tento týždeň a k neformálnemu, ktorý bol ešte pred 10 dňami,“ povedal s tým, že v najbližších dňoch môžeme očakávať, že premiér sa „opäť ukáže.“ Postupne by sa mal „chytiť všetkých svojich pracovných povinností.“

Zobraziť galériu (3) (Zdroj: Facebook / Robert Fico)

Pripustil, že nie všetko sa vyvíja hladko. „V tejto chvíli bojujeme, aby sa mohol vrátiť do plného zdravia. Nie je to zatiaľ ideálne. Po strelnom zranení brušnej dutiny tie orgány jednoducho nepracujú tak, ako keď ste mali 17 alebo 30,“ povedal Kaliňák. „Je to ešte stále veľmi nevypočítateľné,“ zdôraznil. Hovoril tiež o trvalých následkoch týkajúcich sa pohybového aparátu. Lekári však podľa Kaliňáka robia všetko pre to aby Fico mohol vykonávať prácu s plným nasadením.

Roberta Fica postrelili na výjazdovom rokovaní v Handlovej 15. mája. Utŕžil 4 strelné poranenia, najhoršie bolo zranenie v brušnej dutine. Fico absolvoval niekoľkohodinovú operáciu v Roosveltovej nemocnice v Banskej Bystrici, kde strávil hospitalizovaný dva týždne. Následne bol prevezený do Bratislavy, kde sa podrobuje liečbe ambulantne. Verejnosť ho prvýkrát videla vo videu zverejnenom krátko pred eurovoľbami 5. júna, ktoré premiér zverejnil na sociálnej sieti. V ňom uviedol, že vrátiť by sa chcel na prelome júna a júla. V deň volieb zverejnil fotku z nemocnice a oznámil, že odvolil v zariadení.