Šíril konšpirácie, že Lučanského zavraždil Mikuláš Černák: Známeho českého dezinformátora zadržali na Slovensku

Pavel Zítko (Zdroj: Facebook/Pavel Zítko - Prezident 2023)

Slovenský súd poslal Zítka do takzvanej predbežnej väzby. Tá slúži na to, aby zadržaná osoba neutiekla zo Slovenska do doby, kým české úrady predložia originál zatykača. Podľa obžaloby Zítko v roku 2021 počas pandémie covid-19 zverejnil na sociálnych sieťach videá, v ktorých hovoril o negatívnych zdravotných dôsledkoch očkovania proti covid-19.

Česká polícia zatkla Zítka vlani v októbri pre podozrenie zo sprenevery. Krátko po zatknutí bol prepustený na slobodu. V tom istom mesiaci ho polícia spolu s ďalšími siedmimi ľuďmi obvinila z výtržníctva v súvislosti s incidentom na pražskom mestskom súde koncom mája 2023, kde priaznivci bývalej novinárky Jany Peterkovej, súdenej za šírenie poplašnej správy, vysadili dvere do súdnej siene.

(Zdroj: Policie.cz)

Tvrdil, že Lučanského zavraždil Mikuláš Černák

Zítko na seba v minulosti upozornil napríklad aj konšpiráciou, že Milana Lučanského vo väznici v Prešove zavraždil obávaný mafiánsky boss Mikuláš Černák, pričom tvrdil, že to má zo zaručených zdrojov. Minulý rok chcel kandidovať na prezidenta, nepredložil dostatočný počet podpisov, preto mu ministerstvo vnútra neumožnilo kandidovať. Podľa medializovaných informácií tento rok zverejnil list, ktorý údajne odovzdal ruskému veľvyslanectvu v Prahe. V ňom žiadal Rusov o pomoc "pri právnom obnovení Československa".

Jazdil na aute so slovenskou ŠPZ

Podľa informácii portálu Seznam Zprávy sa Zízko skrýval v slovenskej obci Kostoľany pod Tribečom na miestnej chate u známeho. Starosta Michal Pintér portálu povedal, že Zítko používal auto so slovenskou ŠPZ. Jeho prítomnosť ale neriešil, pretože nevedel, že ide o hľadanú osobu. "Vedel som o ňom. V obchode mi povedali, že hovoril o tom, že je tu na chate u známeho."