Dovolenkári v Chorvátsku neverili vlastným očiam! FOTO Rakúski turisti zaparkovali auto priamo na pláži

archívne video

Po roku opäť spustili na hladinu Štrbského plesa člnky (Zdroj: TASR/Adriána Hudecová)

Rakúski turisti zaparkovali svoje Audi len pár centimetrov od mora. "Kto chce ležať na pláži vedľa svojho auta?!," komentoval pobúrený dovolenkár v rozhovore pre portál 24sata.hr Ako informoval miestny web, rakúski turisti zaparkovali svoje auto v pondelok okolo 17. hodiny na pláži Slanica neďaleko Biogradu, ktorá je jednou z mála pláží prístupných verejnosti.

Či to bolo pohodlie alebo obyčajná drzosť, čo motivovalo skupinu rakúskych dovolenkárov v Chorvátsku, aby parkovali priamo pri vstupe do mora, nie je známe, no jedno je isté. Fotografia obletela internet a vyvolala vlnu nevôle. Z bezohľadných turistov sa vykľuli dve staršie ženy s dvomi deťmi. Vedľa auta si rozložili uteráky, slnečník a nafukovačku. "Všetci sme boli šokovaní. Ostatní návštevníci pláže si zobrali veci a vzdialili sa od nich čo najďalej. Až o hodinu neskôr sa rozhodli preparkovať auto," dodáva znechutený dovolenkár s tým, že sa to stalo až po viacerých poznámkach ostatných nespokojných návštevníkov.