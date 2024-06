Pandémia sa NESTALA! Kotlár vyvolal rozruch na výbore parlamentu: Opozícia je v šoku, žiada jeho hlavu

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA – Pandémia na Slovensku nebola. Priamo na pôde parlamentu to vyhlásil poslanec za SNS a splnomocnenec vlády na prešetrenie manažovania pandémie Peter Kotlár. Stalo sa tak počas mimoriadneho zasadnutia zdravotníckeho výboru priamo pred zrakmi zdravotníkov, ktorí počas toho, ako na Slovensku zúril COVID-19, zachraňovali ľudské životy. Opozícia teraz žiada jeho hlavu.

Mimoriadny výbor bol zvolaný pre nedávny veľmi kontroverzne vnímaný krok Slovenska. Nedávno sme sa totiž v Ženeve ako jediný členský štát Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) nepripojili k aktualizácii medzinárodných zdravotníckych predpisov. Prítomný na dôležitom stretnutí vo Švajčiarsku bol aj Kotlár, ktorý sa takýmto krokom následne chválil. V praxi by nám však mohol do budúcnosti skomplikovať prístup k informáciám, či vakcínam. Žiadna iná z vyše 180 krajín sa takto nezachovala.

„V závere môjho vyšetrovania, ktoré prednesiem v septembri, je aj jasný dôkaz toho, že na Slovensku pandémia nebola z hľadiska toho, čo pandémia znamená, z hľadiska incidencie a ostatných merateľných parametrov,“ povedal Kotlár na výbore. Vyvolal tým šok, opozícia sa pýtala, či to myslí vážne. Kotlár odvetil, že „smrteľne.“

Opozícia Kotlára za jeho vyjadrenia kritizuje a žiada jeho hlavu. „Poslanec a splnomocnenec vlády Peter Kotlár neostal svojej povesti nič dlžný. Na dnešnom zdravotníckom výbore povedal, že pandémia nebola. Pred odborníkmi a vedcami, ktorí boli na hosťami na výbore zvolanom opozíciou. Ak takéto argumenty použil aj na pôde WHO, neurobil nám iba svetovú hanbu, ale priamo ohrozil pozíciu Slovenskej republiky pri budúcich rokovaniach,“ uviedol podpredsedu výboru pre zdravotníctvo Oskar Dvořák z PS.

Ministerku zdravotníctva Zuzana Dolinkovú (Hlas-SD) žiadajú, aby zvrátila rozhodnutie, ktorým sa dištancujeme od medzinárodných zdravotníckych predpisov a „aby sa vymedzila voči nebezpečnému konaniu poslanca Kotlára. Izolácia našej krajiny je príliš vysoká daň za koaličnú spoluprácu.“

„Je v záujme Slovenska, aby sme sa pridali k ostatným členským krajinám a boli pri rokovacom stole. Ochrana zdravia občanov nemôže ustupovať bludom poslanca Kotlára,“ dodal Dvořák.

Šuvada odporučil nové medzinárodné predpisy podporiť

Zástupca Slovenska v Riadiacej rade Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Jozef Šuvada odporúčal, aby SR podporila aktualizované medzinárodné zdravotné predpisy. "Odporúčanie, ktoré som dal, je, aby sme sa nijakým spôsobom nevymanili z tohto procesu, ale aby sme zostali členskou krajinou, ktorá podporí medzinárodné zdravotné predpisy z rôznych dôvodov," poznamenal. Zároveň víta, že SR sa od prijatia disasociovala a nepristúpila k odmietnutiu, čo podľa jeho slov hrozilo. "Som veľmi rád, že sme nenarušili globálnu dôveru krajín, a teda snahu prijať tento dokument bez nejakých rušivých a negatívnych elementov," povedal.

Tvrdí tiež, že rešpektuje, že nás vedie nejaká exekutíva, ktorú sme si zvolili, a nešiel proti rozhodnutiu, ktoré som dostal. Zároveň mu však nie je jasné, ako ministerstvo zdravotníctva či vláda plánujú v prípade núdzovej situácie chrániť zdravie občanov SR. Dôvody, pre ktoré SR pristúpila k disasociácii, nepozná. Vie iba o námietke nedostatočného času na zoznámenie sa so všetkými detailmi dokumentu.

Poukázal zároveň na to, že predpisy prijali aj štáty, ktoré majú kontroverzný názor na pandémiu ochorenia Covid-19. Upozornil na to, že Slovensko, ktoré sa od dokumentu disasociovalo, bude po ukončení celého procesu odstrihnuté od všetkého, čo bude nasledovať. Slovensko má však podľa jeho slov šťastie, že je súčasťou EÚ, ktorá má k predpisom pripravovať aj legislatívu či usmernenia. "A teda zdá sa, že aj tak budeme musieť niektoré tie veci dodržiavať," dodal.

Slovenská republika sa na júnovom stretnutí členských krajín WHO v Ženeve verbálne disasociovala, teda dištancovala od prijatia balíka revidovaných článkov Medzinárodných zdravotných predpisov (IHR). Splnomocnenec vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie Covid-19 Peter Kotlár krok odôvodnil tým, že nové predpisy uprednostňujú záujmy farmaceutického priemyslu. Namietal aj neprimerané zásahy do ľudských práv a základných slobôd či do zvrchovanosti suverénnych členských štátov.

Pozíciu SR označil Kotlár za výhodnú. Poukázal na to, že Slovensko má 18 mesiacov na vydanie stanoviska k predpisom, nie rok ako ostatné krajiny. Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková (Hlas-SD) zvolala na budúci týždeň k predpisom medzirezortnú pandemickú skupinu. Má prerokovať ďalší postup SR v danej veci. Šéfka rezortu podľa svojich slov pozorne vníma vnútropolitickú aj odbornú diskusiu, ktorú postoj SR k predpisom vyvolal.