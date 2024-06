Kritická situácia v trenčianskej nemocnici: Viac ako polovica pediatrov podala výpovede, pohotovosť je ohrozená!

Hlavný vchod do nemocnice v Trenčíne (Zdroj: TASR - Radovan Stoklasa)

TRENČÍN - Šesť z desiatich pediatrov podalo výpoveď z vykonávania ústavných pohotovostných služieb vo Fakultnej nemocnici Trenčín. Ako dôvod uviedli nový zákon z dielne ministerstva zdravotníctva. Nemocnica tak teraz musí situáciu vyriešiť do 1. júla, inak bude detská pohotovosť v ohrození.

„Obdržali sme výpovede šiestich pediatrov z vykonávania ústavných pohotovostných služieb. Zabezpečenie ústavnej pohotovostnej služby od 1. 7. je v štádiu riešenia,“ informovala RTVS hovorkyňa nemocnice Martina Holecová. Pediatri svoj krok odôvodnili listom, ktorý adresovali riaditeľovi nemocnice a primárovi kliniky.

V liste uvádzajú, že ich rozhodnutie je reakciou na schválenie skrátenia ordinačných hodín na ambulantných pohotovostiach z 22:00 na 20:00 hod. Tento zákon, ktorý má vstúpiť do platnosti 1. júla, podľa nich zvýši pracovné zaťaženie nemocničných pohotovostí, pretože pacienti, ktorí doteraz mohli byť ošetrení na ambulantnej pohotovosti do neskorých večerných hodín, budú teraz smerovaní do nemocníc.

Každý pediater pritom už odpracoval dostatok hodín pohotovosti, čo je časový fond na tento rok. „Nemocnice dopredu upozorňovali, že sa nemyslí na problémy nemocníc. Keď tieto pohotovosti zrušíme obvodným pediatrom, práca nezmizne, zostane a presunie sa len do nemocníc a detských oddelení na pohotovosti a na pribudnutie práce nie sú pripravení,“ uviedol predseda Lekárskeho odborového združenia Peter Visolajský.

Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková však nesúhlasí s tvrdením pediatrov, že problém spočíva v novom zákone. Podľa jej slov je na danom oddelení jednoducho nedostatok lekárov. "Asi sa musia veľmi často, predpokladám, točiť v tých službách, a preto dôvodom nie je skrátenie APS," uviedla ministerka.

Nemocnica požiadala o pomoc ambulantných pediatrov

Nedostatok lekárov na detskej pohotovosti môže spôsobiť vážne problémy. Ak nemocnica a ministerstvo zdravotníctva situáciu nevyriešia do začiatku júla, ľudia sa nemusia dostať k potrebnej starostlivosti a ústavná pohotovostná služba bude v ohrození. O pomoc už údajne vedenie nemocnice požiadalo ambulantných pediatrov.

„V žiadnom prípade, ja slúžim pohotovostné služby, ale na oddelení slúžiť nebudem. Nevládzeme, ja nemôžem odísť do dôchodku, nemá kto prísť na moju ambulanciu. Mám 1 230 pacientov, nás takýchto pediatrov je 10. Keď 10 pediatrov zloží ambulanciu, som zvedavá, čo urobia v odbore,“ zdôraznila pre RTVS jedna z pediatričiek, ktorá si želala zostať v anonymite.