VIDEO Prvé vystúpenie Roberta Fica po atentáte v Handlovej!

Robert Fico (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Predsedu vlády Roberta Fica postrelili 15. mája v Handlovej počas výjazdového rokovania vlády. Strelcom bol 71-ročný dôchodca Juraj Cintula. Premiér utrpel štyri strelné poranenia, dve z nich boli ľahkého charakteru, jedno stredného a jedno veľmi ťažkého. To sa týkalo zásahu do oblasti brucha. Fico mal mať na piatich miestach prestrelené tenké črevo. Pocelý čas mal byť však pri vedomí a komunikovať. Krátko po streľbe absolvoval v Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici niekoľkohodinovú operáciu a nasledujúce dni bol jeho stav stabilizovaný, ale vážny. Postupne sa však začal zlepšovať. Minulý týždeň bol z banskobystrickej nemocnice prevezený do Bratislavy, čo v piatok potvrdila aj samotná nemocnica. V liečbe pokračuje doma v domácej ošetrovateľskej starostlivosti, zdravotná staroslivosť je mu poskytovaná tiež v Nemocnici sv. Michala.