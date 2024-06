Kaliňák prezradil nové DETAILY o zdravotnom stave Fica: Stále sa nemôže normálne najesť!

Robert Fico a Robert Kaliňák (Zdroj: Facebook/Robert Fico, Topky/Vlado Anjel)

Prvé slová premiéra po atentáte (Zdroj: Facebook/Robert Fico )

Podľa Kaliňáka bolo jasne vidieť na prvom premiérovom videu po atentáte, že je Fico "výrazne zoslabnutý". "V zásade tú energiu musí naberať a takéto video ho stojí celodenný prídel energie," uviedol v relácii Rádia Expres Braňo Závodský Naživo s tým, že atentát bol veľmi ťažkým zranením, ktoré bolo spôsobené najmä jedným výstrelom.

„Hoci dostal štyri výstrely, tie tri lekári nakoniec relatívne rýchlo zvládli a v zásade boli, by som povedal, takého ľahšieho charakteru. Ten jeden spôsobil naozaj vážne poranenia brušnej dutiny a tráviaceho traktu, samozrejme aj pohybového ústrojenstva, pretože spôsobil vážne poškodenie panvy aj bedrového kĺbu,“ prezradil Kaliňák a vyhlásil, že sa v banskobystrickej nemocnici, kde ošetrovali Fica, stalo "niekoľko zázrakov".

Fico ešte nie je vo fáze, že by vedel normálne jesť a fungovať celý deň

„Je to vážny stav a rehabilitácia náročná," priblížil Kaliňák s tým, že v premiérovom prípade je návrat do klasického života vzhľadom na jeho stav náročný. Dodal, že ešte nie sú vo fáze, že by sa mohol normálne najesť a normálne fungovať celý deň. "Sme vo fáze rehabilitácie a premiér by sa rád postupne nasadzoval do pracovného procesu," potvrdil Ficove slová s tým, že predpokladá, že na prelome júna a júla ho už uvidíme prítomného aj na verejnosti.

(Zdroj: Facebook/Robert Fico)

Prvé dni po atentáte boli podľa neho rozhodujúce, keďže sa tam diali najťažšie chirurgické zákroky, ktoré sa museli aj opakovať. „Prvá operácia, ktorá bola najdlhšia, tá bola rozhodujúca, že bola úspešná práve vďaka jeho fyzickému stavu. To telo odpovedalo na ten zákrok absolútne spontánne pozitívne, preto sa podarilo urobiť všetky odstránenia tých nebezpečných vecí, ktoré ho zasiahli,“ spresnil Kaliňák a poukázal na kondíciu, ktorú premiér má. Nástup Fica naspäť do pracovného nasadenia predsedu vlády odhaduje ako postupný proces a opäť naplno to vidí až po prázdninách.

Kaliňák sa stručne vyjadril aj k atentátnikovi

K priebehu vyšetrovania nemá Kaliňák bližšie informácie, keďže na prípad uvalila Generálna prokuratúra SR embargo. „Pracuje sa s niekoľkými verziami, že nešlo o osamelého vlka, ale o človeka, ktorý sa pohyboval v určitej komunite,“ povedal minister obrany s tým, že o tom svedčí viacero jeho kontaktov a diskusií a aj to, že jeho sociálne siete a e-maily boli zmazané v čase, keď už bol Juraj Cintula zadržaný. "O tom niet sporu, že do toho zasiahla druhá osoba," vyhlásil.

Atentátnik Cintula je podľa Kaliňáka momentálne umiestnený na psychiatrickom oddelení, aby si náhodou nespôsobil nejaké sebapoškodzovanie. Dodal, že je 24 hodín denne monitorovaný. Vyvrátil vyjadrenia, že je psychiatricky liečený preto, že by trpel psychiatrickým ochorením.