Vodiči, pozor! Cesta v TOMTO úseku bude v utorok a stredu uzavretá

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Cesta bude uzavretá v utorok od 8.00 do 17.00 h a v stredu od 8.00 do 20.00 h, a to v dĺžke 25 metrov pred a za priecestím na ceste III/3676. Ide o úsek železničnej trate Výh. Trebišov - Výh. Slivník.

archívne video

Cesta vlakom do Splitu je pohodlná, bezpečná a ekologická (Zdroj: Zoznam / ako)

Obchádzka bude dlhá 20,5 kilometra. Povedie po trase Čeľovce - Nižný Žipov - Zemplínsky Klečenov - kruhový objazd s cestou I/79 - smer Trebišov - križovatka ciest I/79 s cestou III/3676 - Malý Ruskov - Plechotice a späť. "Autobusová doprava bude presmerovaná na obchádzkovú trasu s prestupom cestujúcich na kyvadlovú dopravu," dodala Ivanová.