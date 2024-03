VEĽKÉ NOVINKY o rodičovskom dôchodku: Vieme, aké sú nové sumy! Tomáš plánuje výrazné zmeny

Erik Tomáš (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA – Šéf rezortu práce Erik Tomáš (Hlas-SD) dnes verejnosť informoval o tom, aký osud čaká rodičovský dôchodok. Budúcnosť zákona, ktorý bol schválený ešte bývalým vládnym kabinetom, bola na vážkach, podľa ministerstva práce však bude vyplatený aj v roku 2024. Minister práce prezradil, aké sumy môžete očakávať v najbližšom výplatnom termíne. Tomáš sa však netají tým, že rodičovský dôchodok je podľa neho diskriminačný a otázku jeho budúcnosti hádže do pléna. Vyzýva na odbornú diskusiu.

Nové výšky rodičovského dôchodku v roku 2024 predstavuje Erik Tomáš (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Ako minister práce Erik Tomáš informoval, v roku 2024 bude na rodičovských dôchodkoch vyplatených neuveriteľných 307 025 825 eur. Tieto peniaze poputujú k 908 043 poberateľom, pričom budú vyplatené jednorazovo už v júni. V priemere si tak penzisti, ktorí sú rodičmi pracujúcich detí, prilepšia o 28,20 eur mesačne. Ročne tak vďaka rodičovskému dôchodku získajú v priemere aj 338,4 eur navyše.

Penzisti, ktorým nastavenie legislatívy pomôže najviac, si tak ročne dokážu prilepšiť až o 2 439,60 eur. Poberateľov takto vysokého rodičovského dôchodku je však minimum, obdrží ho len jeden poberateľ, ktorý je rodičom desiatich pracujúcich detí.

(Zdroj: Getty Images)

Rodičovské dôchodky sú nespravodlivé: Tomáš hovorí o zmene ústavy

„Naďalej však toto opatrenie vyvoláva polemiku. Jednak z hľadiska jeho finančnej udržateľnosti a tlaku na rozpočet Sociálnej poisťovne, ako aj polemiku o tom, že je diskriminačný voči určitej skupine seniorov. Teda voči seniorom, ktorí deti nemajú, ktorým deti zomreli, ktorých deti sú zdravotne ťažko postihnuté alebo ktorých deti pracujú v zahraničí,“ upozornil minister práce s tým, že diskriminačný charakter tohto zákona potvrdil aj vládny kabinet, ktorý ho schvaľoval.

Prezradil, že rezort práce chce diskutovať o alternatívnych riešeniach, ktoré nebudú diskriminovať ani jednu skupinu seniorov, či už seniorov s deťmi alebo bezdetných.

Erik Tomáš (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

„Toto riešenie, ako je už známe, by si však vyžadovalo zmenu ústavy, pretože rodičovský dôchodok je zakotvený v ústave, a teda, potrebovali by sme samozrejme dosiahnuť ústavnú dohodu naprieč politickým spektrom v parlamente. Čiže nie len v koalícii ale aj v opozícii by s tým museli niektorí poslanci súhlasiť,“ hovorí Tomáš.

„Kým takáto celopolitická ale aj celospoločenská dohoda nevznikne, tento náš zákon ostane len v šuplíku a nepredložím ho do parlamentu a my budeme naďalej v júni vyplácať rodičovský dôchodok a v decembri riadny 13. dôchodok,“ dodál.