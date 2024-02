AKTUÁLNE Prvé slová Fica a Čaputovej po rozhodnutí Ústavného súdu: Prekvapivá radosť na oboch stranách!

Zuzana Čaputová (Zdroj: Facebook/Robert Fico, Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Ústavný súd SR oficiálne potvrdil pozastavenie účinnosti niektorých bodov kontroverznej novely Trestného zákona. Podľa prezidentky Zuzany Čaputovej ide o dobrú správu pre demokraciu a právny štát na Slovensku. Teší sa aj premiér Robert Fico, ktorému robí radosť najmä to, že už o pár dní zanikne Úrad špeciálnej prokuratúry, ktorému šéfuje Daniel Lipšic.

Prezidentka Zuzana Čaputová podpísala novelu Trestného zákona, obracia sa na Ústavný súd

Prezidentka Zuzana Čaputová uviedla, že rozhodnutie Ústavného súdu SR je dobrou správou pre demokraciu a právny štát na Slovensku. "Systém bŕzd a protiváh zafungoval, a to je asi najdôležitejší odkaz všetkým občanom Slovenska. Samozrejme, treba pripomenúť, že ide rozhodnutie o pozastavení účinnosti niektorých častí novely a nie o meritórne rozhodnutie ústavného súdu. Je však dobrou správou pre poškodených trestnou činnosťou, lebo nateraz nebudú negatívne dotknuté ich práva domôcť sa odškodnenia a spravodlivosti. Je to zároveň aj potrebný odkaz našim zahraničným partnerom, že financie európskych daňových poplatníkov zostávajú na Slovensku primerane chránené," uviedla Čaputová.

Podľa prezidentky to však znamená aj náročnú úlohu pre generálneho prokuratúra, aby po zrušení Úradu špeciálnej prokuratúry zabezpečil plynulý prechod prokurátorov a presun spisov na nové pôsobiská bez toho, aby prišlo k prieťahom v konaniach. "Rýchle rozhodnutie o pozastavení účinnosti novely svedčí o tom, že zásah do ústavou garantovaných práv občanov touto novelou by mohol byť natoľko závažný, že ústavní sudcovia považovali za dôležité preskúmať ho ešte predtým, akoby novela nadobudla účinnosť," dodala.

Robert Fico

Fica teší zrušenie Úradu špeciálnej prokuratúry

Predseda vlády Robert Fico zareagoval na rozhodnutie počas výjazdového rokovania vlády na východe. Poukázal na to, že Ústavný súd SR pozastavil účinnosť zákona, ktorý nie je ešte zverejnený v Zbierke zákonov a nie je ani podpísaný. Tiež sa pozastavil nad rýchlosťou, akou súd konal. "Som zvedavý na vysvetlenie Ústavného súdu SR, prečo pristúpil k prelomeniu tejto rozhodovacej praxem, ktorá tu bola dlhoročná," uviedol premiér.

Napriek tomu Fico tvrdí, že Ústavnému súdu nemá čo vyčítať. "Dosiahli sme hlavný politický cieľ – zrušenie Úradu špeciálnej prokuratúry," vyhlásil Fico. Označil ho za prvoradý cieľ novelizácie. "Z pohľadu rozhodnutia ÚS som veľmi spokojný, že ÚŠP, toto semenište zla a nenávisti, semenište porušovania ľudských práv, prestane 20. marca existovať a že sa naplnilo Programové vyhlásenie vlády," uviedol.

Ústavný súd SR

Ústavný súd dnes potvrdil, že pozastavil účinnosť časti novely trestných kódexov. Pozastavenie sa týka všetkých schválených zmien v Trestnom zákone, zákone o trestnej zodpovednosti právnických osôb a niektorých paragrafov Trestného poriadku. Ústavný súd zároveň prijal návrhy prezidentky Zuzany Čaputovej a opozičných strán na posúdenie ústavnosti novely na ďalšie konanie. Návrhom na pozastavenie účinnosti vo zvyšnej časti vrátane rušenia Úradu špeciálnej prokuratúry súd nevyhovel.

Novela Trestného zákona prijatá v decembri vládnou koalíciou mala nadobudnúť účinnosť 15. marca. Pozastavenie účinnosti v prípade Trestného poriadku sa týka ustanovenia o zavedení procesného pravidla, podľa ktorého majú orgány činné v trestnom konaní a súd možnosť použiť dôkaz získaný nezákonným spôsobom v prípade, ak sa použije iba v prospech obvineného. Ďalšia pozastavená časť sa týka predĺženia lehoty na podanie dovolania v neprospech obvineného zo šiestich mesiacov na tri roky. K uzneseniu a jeho odôvodneniu pripojili odlišné stanovisko ústavní sudcovia Peter Straka a Robert Šorl.