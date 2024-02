Nechutné praktiky Borisa Kollára! Otvorená spoveď o jeho sexuálnom živote: TOTO robí každej žene

Boris Kollár (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

archívne video

Boris Kollár po TRANSPLANTÁCII vlasov: Prvýkrát v spoločnosti a... Neuveríte s kým! (Zdroj: Ján Zemiar)

Syn Richarda Sulíka, Filip Sulík, je známy najmä vďaka svojmu podrezanému jazyku. Vo svojom podcaste sa neštíti položiť aj otázky, ktoré sú za hranicou slušného správania. Inak to nebolo ani v najnovšej časti, v ktorej vyspovedal predsedu strany Sme rodina a bývalého predsedu Národnej rady Slovenskej republiky Borisa Kollára.

Ten prezradil poriadne štipľavé detaily o svojom intímnom živote. Na otázku Filipa Sulíka, aký je jeho bodycount, a či už prekročil štvorciferné číslo, hrdo poznamenal, že ”určite.” Za deň pritom dokázal spať aj so štyrmi ženami. ”Najviac som spal so štyrmi ženami za deň. Dá sa to zvládnuť. Posledne sa mi to stalo pred pár rokmi, nie je to ďaleká história,” skonštatoval multiotecko. ”Spal som už s tučnou ženou. No takou skriňou. Ale to bolo v Spojených štátoch. Vyskúšal som to len zo zábavy,” poznamenal v podcaste.

Aj on má však svoje hranice. S tínedžerkou pod 18 rokov by vraj už nešiel. ”Nebol by som s tým v pohode, keby mi moja 16-ročná dcéra priniesla domov päťdesiatnika. Oveľa lepšie by som prijal, keby si moja 16-ročná dcéra priniesla domov 18-ročnú lesbickú priateľku. Beriem to už z pohľadu otca. Preto by som už nerandil s takou mladou babou. Keď mi baba povie, že má pod 18, tak do toho ani nejdem,” pripustil.

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Celý rozhovor sa poriadne vyostroval a bývalý predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa neštítil prezradiť ani svoje sexuálne praktiky. ”Mám také pravidlo, že vždy do ženy dám najprv prst a zistím, aká je situácia. A tvárim sa veľmi nenápadne pri tom. Čím je ženské ohanbie väčšie, škaredšie, tým sa mi to viacej páči. Voľakedy boli všetky ženy chlpaté. Teraz, keď takú stretnem, zaujme ma to. Príde mi atraktívne aj ochlpené podpazušie,” neštítil sa priznať Boris Kollár. Od ženy pritom neočakáva, že bude vzdelaná. ”Ženu, s ktorou spím, nepotrebujem na intelektuálne debaty. Rozlišujem ženy, s ktorými trávim čas aj mimo sexu, a s ktorými nie,” dodal.